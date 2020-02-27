За кем следить в Instagram: 5 аккаунтов о музыкальной культуре

Instagram стал на удивление гибкой платформой, в которой можно найти информацию на любую тему – наука, фотография, психология, мемы, архитектура, кино, финансы и многое другое. Нам интересна музыка, поэтому мы поговорили с Балжан Бекеновой (сценический псевдоним – Tobleronchik) – диджеем, родом из Алматы. Балжан посоветовала к просмотру пять страниц, которые могут быть интересны тем, кто хочет открывать для себя новые горизонты.

@amuletmusic

Instagram-страница очень интересного музыканта – его творчество можно назвать экспериментальным, но со строгим фокусом на кассетной пленке. Сейчас запись на кассете считается почти "мертвым" форматом из-за неудобства и качества звука. Но находятся и такие ребята, которые видят в этом свою красоту. "Амулет" соединяет такие пленки с разными синтезаторами, электронными инстурментами и гитарами. Получается шумная, сломанная и несовершенная музыка. Но в этом и есть её прелесть. Рекомендую, потому что такие креативные процессы создания музыки вдохновляют на эксперименты и с собственным творчеством.

@truecuckoo

Аккаунт – в первую очередь для тех, кому интересно именно продюсирование музыки. Автор собирает разные, преимущественно электронные, инструменты, делает по ним обзор , показывает, как они работают, и рассказывает о музыке в целом. Главная эстетическая “фишка” страницы – маленькое круглое зеркало в кадре. Так мы можем смотреть на эмоции музыканта и следить за техническим процессом создания музыки.

@recordoftheday

OTD в названии страницы расшифровывается как 'record of the day', то есть пластинка (запись) дня. Здесь всё достаточно прозаично, и ребята просто ищут необычную музыку. Здесь можно найти новые треки для плейлиста или для ближайшего сета. Удобно, что всегда прописаны название, год выпуска, страна и лейбл.

@thevinylfactory

По названию становится понятно, что здесь – всё про винил. Vinyl Factory – это одно из крупнейших “движений”, связанных с этим форматом. В рамках проекта работает лейбл, фабрика по выпуску винила, журнал и несколько кураторов, артистов, которые реализуют разные аудио-визуальные эксперименты. Здесь можно втянуться в виниловую культуру, потому что они постят всё: от релизов и новых имен до отдельных выпусков про важные места (один из последних был посвящен Лиссабону).

@factmag

А на эту страничку подписаться нужно обязательно. Fact существуют с 2003 года, и всё это время они пишут о культуре. Здесь безумное множество интересных выпусков. Они рассказывают преимущественно о менее известных музыкантах. Сейчас они сделали большой упор на информативные видео, которые можно смотреть через IGTV, либо на сайте.