Плейлист BURO.: 79 любимых песен от Wallride

В Алматы уже весна, +15 градусов и голый асфальт. А это значит наступление сезона, когда можно смело брать доску и идти кататься. По такому случаю мы поговорили с представителями магазина WallRide и попросили собрать их плейлист из своих любимых треков. Формально WallRide – это магазин уличной одежды и скейтбордов, по факту – это целое движение, которое старается повсеместно развивать культуру скейтбординга в Алматы. Ребята организуют мероприятия и соревнования, снимают лукбуки и видео, а в прошлом году они отправились в тур по всему Казахстану.