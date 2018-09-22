"Ермек Серкебаев и его эпоха" – выставка памяти певца открывается в Алматы

26 сентября в Алматы открывается выставка "Ермек Серкебаев и его эпоха" – посвящение певцу и его творчеству. Местом проведения станет арт-пространство кинотеатра "Арман". Мультимедийный проект с фотографиями, видео, аудиозаписями, книгами и важными документами задуман как экскурс в историю музыки, театра, оперы, балета и кино Казахской ССР. На примере творчества Ермека Серкебаева и его современников посетители увидят, как развивалась культура республики в 20-80-е годы ХХ века. Вся выставка разместится в шести залах. Один из них посвящен родителям и детству певца, другие – культурной истории Алматы, творчеству старших коллег, работе над созданием оперных образов, казахскому кинематографу, гастрольным поездкам по миру и педагогической деятельности.

В шести залах арт-пространства на больших экранах покажут редкие кино- и фотоматериалы с выдающимися певцами, актерами, артистами балета, писателями, поэтами, режиссёрами и дирижёрами – всеми, кто стоял у истоков современной культуры Казахстана. Материалы собирались долго, в течение нескольких лет, по частным и государственным архивам России и Казахстана. Многие из них будут представлены публике впервые. Сама инициатива принадлежит родственникам исполнителя – сыну Байгали Серкебаеву и внучкам Камиле и Сане. Путеводителем станет аудиогид, озвученный Байгали. Там, например, будут представлены отрывки из интервью самого певца и музыкальные произведения.

"За свою творческую карьеру я много раз давал интервью, но озвучивал – впервые. Это очень интересно, мне понравился процесс. Мой отец начинал свою карьеру с профессии диктора на радио. И я смог стать диктором на несколько часов во время записи текста для выставки. Мне было приятно. Я даже пошутил, сказав своим дочерям, что, возможно, мне стоит попробовать стать профессиональным диктором. Конечно же, мне безумно нравятся фрагменты интервью, записанные с моим отцом в 80-е годы. Его необыкновенные рассказы, тембр голоса. Его идеальная дикция, его чувство юмора – всё это услышат посетители выставки. Также музыка: оперные арии, казахские песни – это захватывает и переносит тебя в ту золотую эпоху, в которой жили эти выдающиеся артисты. У нас будет отдельная комната, где можно будет посмотреть архивные видеозаписи отрывков из балетных и оперных постановок, а также записи с телевидения 50-х – 60-х годов. Также было интересно окунуться в прошлое, узнать новые детали о бабушке и дедушке, о том, где и как рос мой отец, чем он увлекался в детстве, в юношестве. Это всё очень волнительно", – рассказал Байгали Серкебаев.

"Работая над созданием контента нашей мультимедийной выставки, мы отталкивались от рассказов нашего дедушки. В основном мы упоминаем артистов, с которыми он работал, гастролировал и дружил. Так совпало, что большинство его коллег и друзей – таланты, без которых сложно представить тот период развития искусства и культуры в Казахстане. Мы благодарны диктору казахского радио Игорю Астафьеву, который больше 30 лет назад записал целую серию интервью с дедушкой Ермеком. Там материала на 40 часов. Вы сможете услышать отрывки из этого интервью на выставке", – делится Камила Серкебаева.