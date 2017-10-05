Вся правда о женской красоте в клипе St. Vincent – Los Ageless

Энни Кларк, более известная под псевдонимом St. Vincent, выпустила новый клип на песню Los Ageless. Новая визуальная работа певицы – пародия на жизнь женщин в Лос-Анджелесе, столице пластической хирургии, косметологии и спорта и критика навязанных стандартов красоты. В стильном клипе Энни Кларк подвергает себя всему, что делают женщины, чтобы выглядеть красиво: ложится на хирургический стол ради подтяжки лица, меняет форму носа, занимается йогой, ест только полезную еду и смотрит телевизор, из которого появляются настоящие женские ноги – худые, длинные, идеальные.

Los Ageless – второй сингл с грядущего альбома Masseducation Энни Кларк. Релиз пластинки состоится 13 октября.