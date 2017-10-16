Медитация для понедельника: клип Beck – Colors

На днях Бек Хэнсен показал свой тринадцатый студийный альбом. Он трудился над ним четыре года, начиная с 2013-го. Первый сингл Dreams появился еще в июне 2015-го. Журнал Lust описал его новую работу как "потерянная поп-классика из 80-х годов. Это психоделика в стиле поздних The Beatles, с текстом, который кричит: "Пожалуйста, помогите мне." Вслед за релизом появился новый клип от Beck – Colors. Этот сингл получил интересное видео-сопровождение в стиле ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакции). Клип обладает успокаивающим, почти медитативным эффектом. В своем интервью для Rolling Stones музыкант прокомментировал такой новый подход к музыке:

"Это очень сложные песни, которые пытаются делать две-три вещи сразу. Это как бы не ретро, но и вовсе не модерн. Мне нужно было придумать, как совместить все так, чтобы это не звучало как ужасный бардак. Было непросто".