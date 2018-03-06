Вечеринка ZVUK возвращается в Алматы

16 марта электронный проект ZVUK откроет сезон вечеринок выступлением диджея из Берлина An-i. An-i, он же Дуглас Ли, предпочитает работать с агрессивными индустриальными техно-мотивами и элементами панка. После релизов нескольких сольных ЕР и совместных проектов с Lovefingers для ESP и L.I.E.S. Records, лейбла Рона Морелли, Ли выпустил один из своих самых знаковых ЕР – Kino i, на лейбле Minimal Wave/Cititrax. Ли сочиняет музыку и выступает уже почти двадцать лет, за время которых приобрел преданных фанатов со всего мира.

В Алматы An-i выступит в пятницу, 16 марта, в кинотеатре "Арман". Начало – в 23:00. Специально для Buro 24/7 An-i собрал танцевальный плейлист –готовьтесь к вечеринке с умом.