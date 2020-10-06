“Специфичные” музыкальные направления: phonk, hardbass, drone и другие

Человеку свойственно разделять информацию на категории. Это четко прослеживается на примере культуры. Сколько существует направлений в живописи? Wikipedia насчитывает более ста, это без учета множества переходных направлений. То же справедливо для кино, видеоигр и, особенно, музыки. Достаточно добавить поверх трех гитарных аккордов прямую бочку, и бардовская песня превратится в поп-гимн. Мы решили рассказать о семи одиозных музыкальных направлениях, которые существуют на стыке жанров и поджанров.

Phonk

Phonk (фонк) – прямой наследник мемфис-рэпа. По названию можно догадаться о региональной принадлежности мемфис-рэпа, но phonk не привязан к территории. Напротив, его называют “мировым жанром”. Возможно, из-за простоты аранжировки и производства такой музыки. Звучанию характерны чрезмерно искаженные низкие частоты и “ламповый” эффект, будто играет кассета или пластинка. На это накладывается классический мемфиский рэп-речитатив, но вокал часто сжат, что дает характерный "сжатый" звук. Интересно, что phonk – один из наиболее популярных разделов на Soundcloud, но на территории СНГ известность получил благодаря сообществу “дрифтеров” (дрифт – прохождение поворота с помощью управляемого заноса).

Noise

Noise с натяжкой можно назвать музыкой. Это - набор звуков, которые напоминают случайный шум. Порой он неприятен, а иногда болезнен для слуха. В каком-то смысле, это деконструкция музыки. Классики фокусировались на гармонии, нойз-музыканты рушат этот стандарт. Они говорят о субъективном восприятии музыки и собственным примером доказывают, что слушать можно и скрежет металла о микрофон.

Vaporwave/Retrowave/Synthwave

Эти направления могут звучать по-разному, но их объединяет общая атмосфера – ностальгия по 80-м. С музыкальной точки зрения, это подражание жанрам того времени - c обильным использование аналоговых синтезаторов, воздушных вокальных партий и легких электрогитар. Также постоянно встречаются отсылки к популярной культуре прошлого в виде кино (обязательно в формате VHS) и видеоигр.

Хардбасс

Хардбасс появился в 90-е годы в России. Источником вдохновения послужили такие жанры как UK hardcore, UK hard house, bouncy techno и другие. Жанр так бы и остался в 90-х, если бы к десятым годам не стал интернет-мемом про гопников и славянскую культуру в представлении западного человека. Для хардбасса характерен высокий темп (от 150 до 175 ударов в минуту), который всегда сопровождается тяжелой прямой бочкой, простым речитативом в такт и искаженными сэмплами.

Hyperpop

Если взять разные элементы песен Майли Сайрус, Джастина Бибера и Дрейка, смешать их и довести до абсурда – получится hyperpop. Жанр существует исключительно в качестве иронии. С другой стороны, в контексте hyperpop часто поднимают интересный вопрос – “что определяет поп-музыку?” Об этом мы писали по ссылке здесь.

Drone

На первый взгляд Drone кажется авангардным направлением. На уровне образов его можно сравнить с трехчасовым путешествием космического корабля по просторам космоса. Звучит это также. На деле дроун появился задолго до современной музыки. Его элементы прослеживаются в музыкальных традициях различных народов. В основе структуры лежит повторяющийся и непрерывный тон с минимальными гармоническими изменениями. Такой музыкальный кластер и называется дроном.

Kawaiicore

Kawaiicore – смешение милого и мелодичного вокала в стиле J-pop с элементами демонического тяжелого металла. Основателем жанра многие называют группу Babymetal. За этим интересно наблюдать с точки зрения разрыва шаблона. Тем не менее, группы, вроде Babymetal, в Японии пользуются популярностью и коммерческим успехом.