Памяти Ареты Франклин: соул-плейлист Buro 24/7 Kazakhstan

В течение более чем полувека музыкальной карьеры альбомы Ареты Франклин входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица получила 18 наград "Грэмми". Неудивительно, что именно она в 1987 году стала первой женщиной, получившей место в "Зале славы рок-н-ролла". За свою жизнь певица сумела побывать на обложке Time, спеть на инаугурациях трех президентов, а исполненная ею композиция Respect стала гимном движения за гражданские права. В 1968 году Мартин Лютер Кинг вручил ей специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения.

Франклин прославила соул во всем мире и повлияла на сотни крупных музыкантов – Эрику Баду, Лорин Хилл, Шаде, Алишу Киз, Лайонела Ричи и многих других. 16 августа 2018 года королева соула ушла из жизни после продолжительной болезни. В память о ней редакция Buro 24/7 собирает свои любимые соул-треки от разных музыкантов из разных эпох.