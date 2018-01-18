"Не переживай, все будет так легко": Слушаем мини-альбом Владимира Золотухина

Владимир Золотухин, музыкант и лидер музыкальной группы ZOLOTO, выпустил мини-альбом "Не переживай". Работали над EP долго. Как ранее рассказывал Золотухин, новый альбом коллектив записывал, полностью абстрагировавшись от внешнего мира, в доме в 200 км от Москвы, никуда не выезжая и ни на что не отвлекаясь. "Это серьезный опыт, наша жизнь буквально разделилась на "до" и "после", – делился Золотухин в нашем с Lamoda проекте "Обыкновенные люди".

В мини-альбом "Не переживай" вошло пять композиций: "Танцы", "Ребра", "Миллион", "Не уходи" и уже знакомая многим "Сверчки". Группа позиционирует пластинку, как поп/рок, но нельзя в ней не отметить элементы электронной музыки.

"Поздравляю всех с выходом мини-альбома "Не переживай". Самые близкие в курсе, насколько сложно было держать эти песни не выпущенными, но теперь все позади. На мой взгляд, альбом получился очень противоречивый и во многом тяжелый, но от этого не менее прекрасный и прогрессивный. Спасибо всем, кто создавал, вдохновлял и помогал нашему развитию и движению вперед", – написал Владимир Золотухин на официальной странице ZOLOTO в ВКонтакте.

Скачать и прослушать альбом можно здесь.