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Культура / Музыка

Душевный плейлист Buro 24/7 Kazakhstan

Ну, а почему бы и нет?

Душевный плейлист Buro 24/7 Kazakhstan

Текст: Buro247.kz

Уже несколько месяцев мы с удовольствием составляем для вас плейлисты на любые случаи жизни – для нарезки оливье, для праздничного дастархана и для грустного вечера в одиночестве. Редакция делится своим выбором треков, которые подходят для определенного настроения или ситуации. В этот раз мы решили, что вам жизненно необходим плейлист для водных процедур – теперь принимать ванну будет гораздо веселее (ну, или грустнее, в зависимости от трека). Так что берите колонку в ванную комнату и наслаждайтесь музыкой через шум воды. 

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