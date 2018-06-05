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Душевный плейлист Buro 24/7 Kazakhstan
Ну, а почему бы и нет?
Уже несколько месяцев мы с удовольствием составляем для вас плейлисты на любые случаи жизни – для нарезки оливье, для праздничного дастархана и для грустного вечера в одиночестве. Редакция делится своим выбором треков, которые подходят для определенного настроения или ситуации. В этот раз мы решили, что вам жизненно необходим плейлист для водных процедур – теперь принимать ванну будет гораздо веселее (ну, или грустнее, в зависимости от трека). Так что берите колонку в ванную комнату и наслаждайтесь музыкой через шум воды.
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