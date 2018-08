Самые ожидаемые релизы осени

Lenny Kravitz - Raise Vibration

Предстоящий 11-й студийный релиз рок-звезды Ленни Кравица. Официальная премьера альбома состоится седьмого сентября. Ленни самостоятельно пишет почти всю инструментальную часть альбома. Raise Vibration - не исключение. Всего в альбоме 12 композиций, из приглашенных музыкантов - гитарист Крейг Росс и клавишник Дэвид Барон.

The Prodigy - No Tourists

Уже три года британский коллектив работает над своей седьмой пластинкой No Tourists. На обложке альбома изображен классический английский автобус Routemaster который направляется в клуб The Four Aces, где группа играла свой дебютный концерт в 1990 году. Клуб The Four Aces был пространством для свободного самовыражения, где ставили самую прогрессивную музыку того времени. "Мы хотим, чтобы альбом не был не похожим на все предыдущие. Не будьте туристом - намного опаснее и веселее сойти с проложенного пути" - рассказывают представители The Prodigy.

Prince - Piano and a Microphone 1983

Легенда поп-музыки, Принс скончался в 2016-м году. В июле представители музыканта объявили, что будет выпущен полноценный EP (extended play) с неизданным материалом музыканта. Это сборник из девяти треков, записанных в домашних условиях, в том числе новые версии хитов Purple Rain, 17 Days и International Lover.

Aphex Twin - Collapse

Это первый проект Aphex Twin за последние четыре года. Релиз окружен мистикой и скандалами. В Лондоне и других городах были развешаны плакаты с символикой музыканта. На Amazon появился предзаказ на виниловую пластинку, но вскоре предложение пропало. Затем на лейбле Warp Records был выпущен документ, содержащий искаженный логотип Aphex Twin. При анализе файла фанаты нашли текстовый документ с бессмысленными фразами вроде Y'wd Aphex Twin The legendary summer for this summer of love! love epoch, global phenomlomenamental. В августе то-то слил проект в интернет. Ожидание фанатов сложно переоценить. Официальный релиз запланирован на 14 сентября.

Echo & the Bunnymen - The Stars, The Oceans & The Moon

Рок-группа Echo & the Bunnymen начала карьеру 40 лет назад, в 1978 году. Новый альбом - это сборник ремастеров, собранных и перезаписанных заново треков. На пластинке будет 13 песен, из которых всего две новые.

Rick and Morty - The Rick and Morty Soundtrack

Уже ставшее культовым шоу "Рик и Морти" получит в сентябре двойной саундтрек-альбом. Студия Sub Pop работает с лейблом Adult Swim, релиз должен состояться 28 числа. Всего двойная пластинка будет содержать 26 треков от композитора шоу Райана Элдера, включая любимую песню фанатов "Пора Швифтануться".

Chic - It's About Time

Фанк-группа Chic возвращаются на музыкальную сцену после 26 лет затишья (последний альбом Chic-ism вышел в 1992 году). Новый альбом называется It's About Time и будет состоять из двух частей. Первая выйдет седьмого сентября, уже известен треклист из девяти песен. В создании альбома приняли участие современные музыканты Mura Masa, Lady Gaga и рэпер Vic Mensa. Уже сейчас можно послушать первый сингл Till the World Falls.