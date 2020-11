Рэп как продолжение традиций бардовской песни

Почему рэп такой популярный? Однозначного ответа нет, но есть факты и цифры, которые говорят сами за себя. Стриминг-сервисы в США (самая большая база слушателей) зафиксировали, что из десяти топовых артистов, семеро - рэперы. На территории СНГ ситуация аналогична - Моргенштерн даже стал человеком года по версии GQ. В свое время такой же популярностью пользовалась бардовская (авторская) песня. В статье попробуем найти аналогии между двумя музыкальными направлениями.

The Notorious Булат О.Ку.Джа

Авторская песня – музыкальный жанр, в котором личность исполнителя всегда в центре. Он - автор текста и музыки, которую должен исполнять сам. Аккомпанемент – гитара. Простота исполнения, личный текст и прямая подача. Уже в основе видно сходство бардов и рэперов. Рэп появился как ответ плачевное положение темнокожих в США конца 80-х. В научной статье “Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация”, кандидат филологических наук Елена Патракеева пишет:

“Спор о принадлежности авторской песни к литературному или музыкальному направлению начался еще в середине XX в. Многие авторы использовали гитарные аккорды только как способ задать ритм стихотворению (например, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Ким). Но другие авторы усложняли мелодию, придавая стихотворению характерное «песенное» звучание (А. Дольский, С. Никитин, А. Суханов).

Б. Окуджава, А. Галич, М. Анчаров считали авторскую песню поэзией, подчеркивая важность именно стихотворной основы. Б. А. Савченко в своем исследовании говорил о главной роли стихов в авторской песне, а С. Е. Бирюков писал, что этот жанр является особым родом «фонетической поэзии». В то же время такие авторы-исполнители, как Н. Матвеева, А. Дольский, С. Никитин считали, что музыкальное оформление в их песнях играет немаловажную роль. Бард Юрий Кукин писал, что соединение музыки и слов дают больше информации, чем то же самое, прочитанное со сцены стихами.

Современные авторы и исследователи уверены, что в авторской песне слова и музыка находятся в неразрывном единстве. Так, критик и исследователь жанра Ю. А. Андреев пишет, что единицей измерения являются не отдельные части, а именно вся песня”.

Мы видим, что в традиции бардовской песни гитара задавала ритм стихам. Тоже самое делает бит в рэп-музыке. Без бита рэп – это три зарифмованных четверостишья. Но бит без стиха также неполноценен. Гармония элементов формирует рэп как жанр.

“В авторской песне немаловажную роль играют и экстралингвистические факторы – внешность автора-исполнителя, место и время исполнения, поведение барда, его внешний вид и др. Как пишет исследователь жанра Л. П. Беленький, «…варианты одной и той же песни могут зависеть от настроения автора в момент выступления, его физического состояния, резонанса публики, переосмысления темы, стремления улучшить или разнообразить песню, возвращения к ней много лет спустя и многих других факторов». Несомненно, что к данному жанру можно с полным правом отнести замечание И. Андроникова, что своеобразие речи, смех, жесты, мимика расширяет емкость звучащего слова, выявляет новые смысловые резервы. В этой связи Л. П. Беленький подчеркивает, что автор-исполнитель в каждой песне являет свою неповторимую индивидуальность, поэтому данные песни узнаваемы даже в другом исполнении” – пишет Елена.

Объяснять актуальность внешнего вида рэпера нет необходимости. На уровне стритвира образ рэп-исполнителя - чуть ли не самый популярный. Поведение на сцене также влияет на массовую культуру. Например, gang signs (жесты/знаки банд) стали вполне нормальным явлением, хотя должны указывать на принадлежность индивида к преступной группировке. Вряд ли это сильно беспокоит молодежь, которая стремится копировать любимого исполнителя.

Далее Елена Патракиева пытается классифицировать авторскую песню по текстам, в их соотношении с традиционными литературными и музыкальными жанрами. Посмотрим, насколько они соотносятся с рэпом.

Песни, которые по форме и содержанию соотносятся с жанрами литературы:

Песня-рассказ – “В данных текстах присутствует событийная информация, как и в традиционном рассказе. Лексика нейтральная, но часто экспрессивно окрашенная, что характерно для разговорной речи. Автор ведет «рассказ» о каком-либо событии от своего имени или от имени своего героя” – например в песне Grown Up Дэнни Браун от первого лица читает о своем прошлом и настоящем.

Песня-сказка – “В данных песнях присутствуют мифологические, сказочные персонажи, наблюдается очень много реминисценций. В данных песнях большую роль играет разговорная и «сниженная» лексика, стилистически ярко окрашенная” – совсем как в песне “Не от мира сего”, где в одной строчке “Обдолбанные Колфилды, дерганные Дердены” Oxxymiron делает отсылку на две книги “Над пропастью во ржи” и “Бойцовский клуб”.

Песня-письмо – “В подобных песнях авторами используются особенности, характерные для эпистолярного жанра (приветствие, прощание, обращение к адресату, рассуждения по поводу какого-либо события и др.). Все это дает возможность приблизить лексику, грамматику и синтаксический строй текста к разговорной речи” – очень похоже на письменное обращение фаната в песне Eminem – Stan.

Песня-репортаж – “Данный «жанр» придуман Юрием Визбором. В своих песнях-репортажах он в художественной форме описывал события, которые происходили во время его «творческих» командировок по стране. Потом эти песни звучали в радиопередачах и записывались на пластинки в журнале «Кругозор»” – Хаски в треке “Седьмое октября” через отсылки сообщает о неоднозначных политических скандалах, произошедших на территории Российской Федерации.

Песни, имеющие признаки литературных и музыкальных жанров:

Песня-баллада – “В данных песнях преобладают повествование и философские обобщения. Музыкальное оформление спокойное, размеренное, «балладное», оно часто служит лишь фоном для выражения основной мысли. Иногда в такие песни включается прямая речь и диалогические конструкции” – как в треке Lost Ones Лорин Хилл, где под очень простой бит она делится наболевшим.

Песня-романс – “В данных песнях сочетаются традиционные особенности, характерные для классического романса, а также для городского и «блатного» романса. Здесь преобладают размышления, философские обобщения. Сюжетная линия неярко выражена. Присутствуют элементы, характерные для «высокого» слога, и поэтизированная лексика. Роль фонетических средств возрастает, они создают определенную мелодику, соотносятся с музыкальным оформлением и подчеркивают его” – Акуа Нару в песне Poetry: How Does It Feel? через текст и музыку пытается показать, как звучит любовь.

Песня-элегия – “В подобных песнях, как и в «классической» элегии, лексика поэтизирована, часто присутствует рассуждение с элементами грусти, размышление автора о жизни, его состоянии и чувствах. Но, в отличие от элегии эпохи романтизма, в авторской песне редко можно встретить мотивы тоски и разочарования, так как данные тексты в большей части оптимистичны” – Action Bronson и Chance The Rapper в песне Baby Blue читают о разбитом сердце с тоской, легкой иронией, а негатив кажется несерьезным и безобидным.

Песня-гимн – “Данные песни практически не совпадают с признаками, характерными для «классического» гимна. Часто авторы-исполнители дают подобное название песне в сатирическом смысле, что определяет лексическое и музыкальное наполнение” – в рэп-музыке “гимн” чаще используется сатирически, но есть и буквальные примеры. Для исполнения песни Every Hour рэппер Канье Уэст пригласил хор воскресной службы. Вместе они восхваляли бога.

Мы видим, что рэп не просто похож на авторскую песню, рэп – это логичное развитие жанра. Сегодня нет нужды играть не гитаре, достаточно купить дешевый микрофон и скачать бесплатный бит. Учитывая простоту структуры текста, это открывает бесконечный пул тем для исследования.