Ракетная вечеринка №2: плейлист Simple Symmetry

Не планируйте ничего на вечер воскресенья 29 апреля – компания abr в этот день устраивает вторую "ракетную вечеринку". По этому случаю за диджейский пульт встанет московский дуэт Simple Symmetry. Братья Сергей и Александр Липские знакомы алматинской публике – музыканты приезжали в Алматы на фестиваль Weekender и на трехлетие "Ракеты".

Стартует вторая "ракетная вечеринка" в 17.00 в баре "Публика". Организаторы обещают веселье, интересные коктейли от Jameson и вкусную еду из специального меню Абдуллы Амина. Танцы до утра продолжатся на "Даче", начало – в 23.00.

Специально для читателей Buro 24/7 Александр и Сергей Липские собрали плейлист из своих любимых треков. Слушаем и готовимся встречать май и длинные майские праздники!