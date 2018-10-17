Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Музыка

Новое имя в казахстанской музыке: масло черного тмина

масло черного тмина полезно для здоровья

Новое имя в казахстанской музыке: масло черного тмина

Текст: Buro247.kz

Вчера в Алматы прошел концерт русского рэпера Хаски. На разогреве у него выступал молодой рэпер из Караганды – Айдын Закария. Музыкант выступает под сценическим псевдонимом "масло черного тмина". Выбран он был не случайно, со слов музыканта, его музыка "лечит". Музыка "тмина" – это эксперимент, который объединяет звучание самых разных жанров. От базового трапа с тяжелым басом до традиционного джаза. Музыкант поет и читает преимущественно о себе, своём окружении и о собственном творчестве. В голову неизбежно приходит сравнение его со "Скриптонитом",  из-за схожих подачи, речитатива и тематики. Но всё же "тмин" не придерживается конкретного стиля, из-за чего его творчество часто звучит как кантри + рэп + джаз.

С творчеством Айдына можно познакомиться на странице в VK и на канале в YouTube.

 

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

7 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: №2
C чего начинался казахский рэп: G.H.A.D.
Darkhan Juzz о шоу Ирины Кайратовны и дворовой романтике

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще