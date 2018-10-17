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Новое имя в казахстанской музыке: масло черного тмина
масло черного тмина полезно для здоровья
Вчера в Алматы прошел концерт русского рэпера Хаски. На разогреве у него выступал молодой рэпер из Караганды – Айдын Закария. Музыкант выступает под сценическим псевдонимом "масло черного тмина". Выбран он был не случайно, со слов музыканта, его музыка "лечит". Музыка "тмина" – это эксперимент, который объединяет звучание самых разных жанров. От базового трапа с тяжелым басом до традиционного джаза. Музыкант поет и читает преимущественно о себе, своём окружении и о собственном творчестве. В голову неизбежно приходит сравнение его со "Скриптонитом", из-за схожих подачи, речитатива и тематики. Но всё же "тмин" не придерживается конкретного стиля, из-за чего его творчество часто звучит как кантри + рэп + джаз.
С творчеством Айдына можно познакомиться на странице в VK и на канале в YouTube.
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