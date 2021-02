Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история)

Февраль мы условно посвятим культуре во всех её проявлениях. Этот обширный термин имеет огромное количество значений – мы хотим показать это многообразие в подборке книг о культуре. Также напоминаем, что проводим конкурс совместно с ABSOLUT. Победитель получает поездку в Лос-Анджелес на месяц и стажировку в креативном агентстве The Neue School.

Эту книгу называют "лучшим продуктом по «Звездным войнам»". Киносага стала неотъемлемой частью популярной культуры. Фанаты даже придумали свой календарный праздник – четвертое мая ('may the fourth' созвучно 'may the force' – фраза, которую часто произносят герои саги). Книга The Star Wars Archives была написана в тесном сотрудничестве с Джорджем Лукасом и студией Lucasfilms. Здесь собрана архивная информация о приквел-трилогии, включая интервью, страницы сценария, концепт-арт, закадровые фотографии и так далее.

Magnum по праву считается одним из лучших фотоагентств в мире. В этой книге детально показан процесс, происходящий "за кадром". На страницах можно отследить, как фотографы снимают и редактируют свои лучшие снимки, какими креативными методами и стратегиями они пользуются. В книге представлены работы 69 фотографов, включая их материалы контактной печати, пресс-карточки, записные книжки, вырезки из журналов и прочее.

В 1964 году Боб Дилан выпускает альбом Another Side of Bob Dylan. По названию можно догадаться, что это эксперимент, попытка сделать что-то новое. Дилан отказался от кантри и создал некую смесь фолка и рок-н-ролла. За что его прижали критики и пуристы, обвиняя в измене себе. Фотограф Даниэль Крамер в это время был рядом с музыкантом и отснял весь его тур с альбомом Another Side of Bob Dylan. Это взгляд за сцену, настоящая документальная хроника сумбурного периода жизни одного из величайших музыкантов современности.

Автор книги Джаред Даймонд получил за неё Пулитцеровскую премию. Всё началось с простого вопроса: "Почему евразийцы, а не коренные жители Африки, Австралии и Америки, смогли подчинить себе целые континенты?". Ответ был лаконичным, умещался в три слова: guns (пушки), germs (микробы) и steel (сталь). Даймонд использует в своем анализе эволюционную биологию, лингвистику и историю болезней. Но Guns, Germs and Steel – это не сухой академизм. Книга основана на научных принципах, но читается легко, она полна иллюстраций, карт и фотографий.

Фотограф Грегор Хоэнберг прославился своими модными съемками для Elle и Vogue. Теперь он направил свой талант на документирование истории – отснял национальные костюмы германских народов и сравнил их с образцами высокой моды. Затея имеет под собой основание – высокое качество тканей, мастерство ручной работы и глубокая идея, отражающая культурный замысел творца.

Мишель Эггер провел исследование визуального материала в интернете. Он использовал различные алгоритмы по поиску картинок и фотографий, схожих между собой визуально. Самое интересное, что предметы на изображениях ничего общего между собой не имеют, но на каком-то эстетическом или геометрическом уровне мы можем визуально сравнить нож и самолет-истребитель, или морского ската и табличку Open.