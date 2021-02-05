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Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история)

Культура | Музыка

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история)

Текст: Илья Юн


Февраль мы условно посвятим культуре во всех её проявлениях. Этот обширный термин имеет огромное количество значений – мы хотим показать это многообразие в подборке книг о культуре. Также напоминаем, что проводим конкурс совместно с ABSOLUT. Победитель получает поездку в Лос-Анджелес на месяц и стажировку в креативном агентстве The Neue School.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 1)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 2)

The Star Wars Archives. 1999-2005

Эту книгу называют "лучшим продуктом по «Звездным войнам»". Киносага стала неотъемлемой частью популярной культуры. Фанаты даже придумали свой календарный праздник – четвертое мая ('may the fourth' созвучно 'may the force' – фраза, которую часто произносят герои саги). Книга The Star Wars Archives была написана в тесном сотрудничестве с Джорджем Лукасом и студией Lucasfilms. Здесь собрана архивная информация о приквел-трилогии, включая интервью, страницы сценария, концепт-арт, закадровые фотографии и так далее.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 3)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 4)

Magnum Contact Sheets

Magnum по праву считается одним из лучших фотоагентств в мире. В этой книге детально показан процесс, происходящий "за кадром". На страницах можно отследить, как фотографы снимают и редактируют свои лучшие снимки, какими креативными методами и стратегиями они пользуются. В книге представлены работы 69 фотографов, включая их материалы контактной печати, пресс-карточки, записные книжки, вырезки из журналов и прочее.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 5)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 6)

Daniel Kramer. Bob Dylan. A Year and a Day

В 1964 году Боб Дилан выпускает альбом Another Side of Bob Dylan. По названию можно догадаться, что это эксперимент, попытка сделать что-то новое. Дилан отказался от кантри и создал некую смесь фолка и рок-н-ролла. За что его прижали критики и пуристы, обвиняя в измене себе. Фотограф Даниэль Крамер в это время был рядом с музыкантом и отснял весь его тур с альбомом Another Side of Bob Dylan. Это взгляд за сцену, настоящая документальная хроника сумбурного периода жизни одного из величайших музыкантов современности.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 7)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 8)

Guns, Germs and Steel

Автор книги Джаред Даймонд получил за неё Пулитцеровскую премию. Всё началось с простого вопроса: "Почему евразийцы, а не коренные жители Африки, Австралии и Америки, смогли подчинить себе целые континенты?". Ответ был лаконичным, умещался в три слова: guns (пушки), germs (микробы) и steel (сталь). Даймонд использует в своем анализе эволюционную биологию, лингвистику и историю болезней. Но Guns, Germs and Steel – это не сухой академизм. Книга основана на научных принципах, но читается легко, она полна иллюстраций, карт и фотографий.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 9)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 10)

Traditional Couture

Фотограф Грегор Хоэнберг прославился своими модными съемками для Elle и Vogue. Теперь он направил свой талант на документирование истории – отснял национальные костюмы германских народов и сравнил их с образцами высокой моды. Затея имеет под собой основание – высокое качество тканей, мастерство ручной работы и глубокая идея, отражающая культурный замысел творца.

Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 11)
Подборка книг о культуре (искусство, кино, музыка, история) (фото 12)

Image Generation

Мишель Эггер провел исследование визуального материала в интернете. Он использовал различные алгоритмы по поиску картинок и фотографий, схожих между собой визуально. Самое интересное, что предметы на изображениях ничего общего между собой не имеют, но на каком-то эстетическом или геометрическом уровне мы можем визуально сравнить нож и самолет-истребитель, или морского ската и табличку Open.

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