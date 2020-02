Почему вам нужно зарегистрироваться на Bandcamp?

Перенасыщение контентом – сейчас это вполне естественно. В этом потоке теряются малоизвестные независимые исполнители, а потребительское отношение к музыке только нарастает. Заметили ли вы, что перестали относиться к музыке как к чуду, к тому же вовлеченности в поиск такой музыки уже нет. Сегодня мы рассказываем о нескольких независимых платформах, которые стараются продвигать новые имена, ратуют за качество и меньше всего ассоциируют себя с коммерцией.

Самая популярная из них – Bandcamp. Это сайт, который работает с 2007 года. Функционально он довольно простой: каждый желающий музыкант (музыкальный проект) может заливать на сайт свои работы и ставить на них ценник. Причем формирование стоимости идет по принципу "от определенной суммы". Музыкант или лейбл может поставить цену в $1, но вы можете заплатить и $200. Бывает и 'name your price', когда можно приобрести треки бесплатно или за символическую плату. Bandcamp от каждой трансакции (будь то трек в цифровом формате, винил, диск, кассета или мерч) получает только 10-20%. Миссия Bandcamp довольно простая: они верят, что для развития культуры у музыкантов должна быть возможность делиться своим творчеством, вне зависимости от размера аудитории. Согласно официальной статистике, фанаты заплатили музыкантам уже $460 миллионов долларов за всё время функционирования платформы.

Так Bandcamp мотивирует людей заниматься не тем, что хочет большой лейбл (а это всегда деньги), а тем, что хочет артист. Да, на Bandcamp зарегистрировано более 3000 лейблов, но все они не зависят от крупных игроков вроде Sony Music Entertainment, Universal Music Publishing или Warner Music Group. И здесь от нас как от слушателей необходим определенный уровень вовлеченности. На Bandcamp есть поиск по жанрам, курированные подборки и прочие удобства интернета. Вы можете найти любимых артистов (или лейбл) и начать за ними следить. Они соответственно попадают в ваш список Following, где вы можете отслеживать новые релизы и прослушивать их (на сайте есть встроенный проигрыватель). Но основная вкладка вашей страницы – это collection. Это ваша заветная библиотека, в которую попадает только приобретенная за деньги музыка.

И здесь возникает вопрос о ценности музыки. Вы вкладываете как личные ресурсы, так и финансовые. Потому что поиск "того самого" трека – это время и нервы. После покупки трека, он попадает в коллекцию, откуда вы можете скачать его файлом в нужном качестве (от 320kbps до несжатого AIFF). Здесь важен сам факт коллекционирования. Вы вкладываетесь только в то, что вам действительно важно, в того исполнителя, которого искренне хочется поддержать. Bandcamp – это цифровой аналог коллекционирования винила.

Чтобы начать своё путешествие по миру Bandcamp, подготовили подборку из пяти независимых лейблов:

<a href="http://habibifunkrecords.bandcamp.com/album/habibi-funk-007-an-eclectic-selection-of-music-from-the-arab-world" mce_href="http://habibifunkrecords.bandcamp.com/album/habibi-funk-007-an-eclectic-selection-of-music-from-the-arab-world">Habibi Funk 007: An eclectic selection of music from the Arab world by Various Artists</a>