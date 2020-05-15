Современная музыкальная индустрия вывела качество звучания на запредельный уровень. Творчество превратилось в огромную индустрию с многомиллиардными оборотами, и сегодня “студийного уровня” смогли достигнуть даже домашние soundcloud-рэперы. Это заставило крупнейших игроков шевелиться и придумывать новые системы монетизации творчества. Один из самых популярных способов – создание искусственной стоимости творчества за счет времени. Один релиз в два года говорит о ценности проработанного материала. Фанаты ждут долгое время, но получают идеально выверенные и наполненные смыслом девять треков. Нам кажется, что это не всегда оправдано, и иногда “сырая” музыка в виде демо и каверов имеет не меньшее значение.

B - Side , демо, кавер, акустика, ремикс, лайф

Прежде всего стоит уточнить определения и контекст. Всю музыку можно условно разделить на две категории – первичную и вторичную. К первой относятся основные релизы – это полноценные альбомы, которые являются “визитной карточкой” музыканта. Ко второй мы отнесем весь остальной промежуточный материал, который обычно считается недостаточно хорошим или слишком "другим", поэтому его не включают в основу. Сразу стоит оговориться, что это довольно условные категории. Существуют артисты, которые ходят по грани между этими категориями, а некоторые представители постмодерна – и вовсе переплетают их между собой. Но если с первой категорией всё более-менее понятно, что входит во вторую? Это так называемся B-Side (сторона “Б”). Этот термин возник в 50-е, предполагая аналогию с виниловыми пластинками. До этого времени радиостанции в принципе не проигрывали записанную музыку в эфире. Когда виниловые диски стали неотъемлемой частью индустрии, продюсеры быстро поняли, что из всей массы можно выбирать наиболее популярные произведения. Хотя пластинки и ранее имели стороны “А” и “Б”, у них не было коннотаций. После 50-х же сторона “А” стала считаться главной. А B-side стала считываться как beside (с анг. “после”, “кроме того”) и фактически стала довеском. Довесок по определению не может быть важнее основы. Отсюда и пошло привычное понимание структуры, которое актуально и по сей день.

Традиционно на стороне “Б” можно было найти музыку, которая тематически не вписывалась в категорию “А”. Также на эту сторону закидывали всё, что могли посчитать “дополнительным” – акустические и live-версии, ремиксы, каверы и прочее. Сейчас под B-Side можно подписать и различные демо песен и прочие неизданные, необработанные и не прошедшие мастеринг материалы. Причем в XXI веке такие релизы не всегда могут быть официальными. Два года назад была интересная история с американским рэпером Дэнни Брауном. Он, как и большинство современных артистов, редко выпускает что-то новое. С 2013 года – всего три альбома. Очевидно, что в процессе работы копится довольно много стороннего материала, который по тем или иным причинам не попадает на официальный релиз. В 2018 году рэпер активно выходил на стриминг-платформу Twitch, где стримил прохождение видеоигры Persona 5. В процессе диалога со зрителями, Дэнни периодически ставил им новую музыку, которая не попала на официальные релизы. С его разрешения фанаты собрали все записи с Twitch в один условный “альбом” – Friday Night Dance Party. В него вошли демо разных песен, треки с сэмплами, которые не удалось одобрить, и альтернативные версии старого материала. Качество звука оставляет желать лучшего, потому что он снят с прямой трансляции Twitch, а некоторые треки просто не прошли мастеринг, что только удваивает эффект. Однако сама музыка ничуть не хуже той, что имеет штамп “официальная”. В таком субъективном искусстве, как музыка, в принципе сложно выделять нормы и правила, по которым можно оценивать творчество. Но мы всегда можем задуматься о том, что лежит по ту сторону, какая идея скрывается за всем этим фасадом.

“ Деревенский ” звук

Такое творчество часто называют “сырым”, а звучание, в шутку – “деревенским”. Это безусловно отталкивает неподготовленного слушателя. Но если отстраниться от всех предрассудков, то можно заметить нечто интересное. Официальный релиз всегда отвечает на какой-то вызов, будь это вопрос популярности, денег или давления со стороны фанатов. За “сырую” музыку же автор отвечает только перед собой. Ему не нужно соблюдать рамки какого-то абстрактного концепта или требования продюсеров. Это остается творчеством в чистом виде, таким грубым и сырым, но честным. Хороший пример – исполнительница “Гречка”. Она прославилась своей искренностью, СМИ её называли новым лицом бардовской песни в современной музыке. Постепенно Гречка начала экспериментировать со своим творчеством, включать электронные инструменты, и в целом звучание начало отходить от того, что было раньше. Кто-то может сказать, что это эволюция, и, вероятнее всего, так оно и есть. Но в 2019 году она выпускает небольшой сборник песен “сборник малолетки”. Здесь есть семь невыпущенных демо, которые Гречка записала еще в 16-17 лет. Это приблизительно за год до наступления популярности. Треки шумят и скрипят, а некоторые – и вовсе искажают звучание настолько, что кажется, будто сейчас лопнет динамик. Но в этом и вся прелесть такой музыки, она откровенна. Для слушателя – это возможность буквально погрузиться в мысли любимого автора. Мы поговорили с тремя музыкантами, чтобы узнать, как они смотрят на это непопулярное мнение и как сами относятся к “сырому” творчеству:

“Я думаю, что в любой музыке есть душа, даже в самой плохой. Музыка – это и есть душа. Поэтому не совсем понимаю необходимости деления музыки на “А” и “Б”. Существуют разная музыка и разные слушатели. Некоторым нравится примитивная музыка, некоторым – наоборот. Это дело вкуса. Конечно, здесь важна идея, но идею всегда можно доработать. Я и сама люблю lo-fi музыку, которую записали на стареньком ноутбуке – для досуга или "очищения" себя. Музыка – крик души, но не всегда больной”.

“Мне скорее ближе термин не "сырой", а "спонтанной" музыки. Когда я делаю свои песни, то стараюсь максимально сократить время от задумки до записанной песни. По моему опыту первые тейки (записи) содержат больше жизни, чем последующие, в которых мозг успел привыкнуть к песне. Но само разделение музыки на “А” и “Б” – очень субъективное. Часто те песни, которые я сам относил к категории “Б”, у кого-то из слушателей становились любимыми. На мой взгляд, форма должна служить содержанию, при этом нужно стараться, чтобы форма (качество) не мешала восприятию идеи, и нужно стараться сделать максимально "красиво" по всем параметрам. К работе крупных лейблов я отношусь нейтрально, насколько мне известно, их приоритет – зарабатывать деньги, это и называется шоу-бизнес. А я занимаюсь эстетическими исследованиями и спонтанным самовыражением”.

“Скажу честно, до 2018 года я не разбирался в A-side и B-side. Раньше я заслушивал до дыр всё, что находил. Однако от своего небольшого опыта могу сказать, что B-side в большинстве случаев оказывается не менее интересной. Я думаю, это именно то, чем артист хотел поделиться со своими слушателями. Нечто экспериментальное, интимное. Мне кажется, что разделение – это своего рода индикатор “интересности”. Артист в каком-то смысле намекает, подталкивает на прослушивание, так как, если это не Pink Floyd, некоторые треки в альбоме могут потеряться при прослушивании. Я часто нахожу “божественные” треки на уже заслушанных пластинках и поражаюсь своей невнимательности. Я считаю, что для качественной идеи нужно качественное звучание и наоборот, и я не имею в виду чистоту обработки звука или идеальный баланс частот. Я говорю об уникальности, смелости. Качество и идея должны дополнять друг друга, между ними должна быть страсть, любовь. Поэтому у меня довольно предвзятое отношение к крупным лейблам. Но не буду отрицать, что я бы с ними поработал и с радостью бы подписал контракт. Однако крупные лейблы часто работают на прибыль. А такое отношение к искусству может всё погубить. Работа на прибыль создает ограничения, через которые артистам бывает сложно переступить. И в этот момент приходит время B-side – искупление перед самим собой. Со стороны может показаться, что я ненавижу поп-музыку, но нет. Я просто не хочу смерти искусства”.