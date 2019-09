Почему нигилизм - главная философия современной музыки

В терминологию нигилизм попал в 18-м веке, когда о нем заговорил философ Фридрих Якоби. С тех пор нигилизм как школа мысли и явление развивался до тех пор, пока термин не стал популярен в общем смысле. В это смысле термином начали называть мироощущение, напрямую связанное с абсолютным скептицизмом и отказом от традиционных "норм". Сейчас подобные настроения актуальны для современной рэп- и постпанк-музыки: "не хочу быть красивым, не хочу быть богатым" как у Хаски, "я просто тело, что тупо болит" как у ЛСП и "социум не в моде – в моде пустота" как у постпанк группы "молчат дома". Разбираем основные направления нигилизма, его историю и рассмотрим термин в контексте современной молодежи и музыки, которую она слушает.

История и виды нигилизма

Нигилизм определяют как философскую позицию, которая заключается в отрицании или отсутствии веры в общепринятые аспекты жизни. С течением времени нигилизм разветвился на множество направлений. Например, экзистенциальный нигилизм фокусируется на отсутствии цели и ценности жизни. Метафизический заявляет о возможном несуществовании физических объектов. Моральный отрицает наличие морали как чего-то присущего объективной реальности. Независимо от направленности мысли, у всех ветвей есть нечто общее – отрицание чего-либо. Постепенно термин добрался и до России, во многом благодаря заслугам поэтов и писателей, в частности Тургенева. Но его значение использовалось не в философском смысле, в более конкретном. Так называли молодежь, которая была не согласна с устоявшимся строем в государстве.

Все эти идеи находили отражение в популярной культуре. Например, декадентская эстетика на границе XIX и XX века, или, например культура "думеров" сейчас. Остановимся на них чуть подробнее. Думер – это мем, который стал популярен около года назад. Под думером понимается определенный образ, визуально – это плохо нарисованный портрет молодого человека в черном худи, черной шапке и с сигаретой во рту. Главные описательные характеристики: алкоголизм, стыдится разговаривать со своей семьей, никакой надежды на карьерное продвижение, высокий риск опиоидной зависимости, не заводил друзей с 2012 года. К образу приписывают хроническую депрессию и мрачный взгляд на окружающий мир. Судить о популярности самого мема слишком сложно – мало репрезентативных данных. Но зато музыкальные плейлисты Doomer Music стали очень популярны, в частности russian doomer music (от 40 до 600 тысяч просмотров). Мы даже не будем пытаться объяснить этот феномен, просто воспримем его как факт – русская думер-музыка популярна. И здесь мы подходим к вопросу о связи культуры (в данном случае музыки) с нигилистичными настроениями молодежи.

Нигилизм в современной музыке

Очевидно, что каждое поколение сталкивается с ужасами своего века. XX век – это война, диктаторские режимы, геноцид и развал института религии, как главного поставщика смыслов. На территории СССР люди столкнулись с крахом идеологии. Все это плавно перешло в период "лихих 90-х" с грабежом, убийствами, воровством и прочими ужасами. То есть, из относительного идеологического комфорта людей бросило в полный хаос, где большинству приходилось буквально выживать. В этом всем и выросло молодое поколение, которое в итоге попало не в новый лучший мир, а в сомнительную автократию. На фоне всего этого появилось много музыки, которая отрицает общепринятые нормы и свободно говорит о неудобном. И если идейно/по настроению музыка многих современных музыкантов продолжает идеи альтернативы 80-х (Александр Башлачев, Звуки Му, Наутилус Помпилус, Аквариум, Агата Кристи и другие), у них куда больше возможностей для контакта с аудиторией и продвижения своего творчества. В 80-х все ограничивалось продажей дисков и концертами-квартирниками, которые постоянно закрывали и срывали. Сейчас же музыканты выступают намного свободнее и могут работать с публикой через различные каналы в интернете. Это кажется неважным в контексте нигилизма, но в данном случае мы предельно четко видим количество заинтересованных в музыке с нигилистичным подтекстом. Рассмотрим детальнее темы и тексты нескольких музыкантов из СНГ.

Первым на ум приходит рэпер новой волны Хаски и его близкий друг и соратник по жанру – bollywood FM. Все их творчество наполнено бытовым мраком. Например, в треке "Поэма о Родине" если речь идет о малоэтажных домах, то они обязательны бараки-недоростки, лишенные идентичности. Новостройки же выступают костылями. Все это выглядит неприветливо, сравнивается с пропоицами на голяках. Да и сам автор готов "бухать и дуть в подворотне до одури и затем рухнуть водородною бомбою". Если не рассматривать смыслы и фокусироваться исключительно на описательных образах, получится довольная блеклая картина. Даже когда "Хаски" пытается романтизировать – "Моя Родина – моя любовь: вид из окна: Моногородок в платье серого сукна", получается все равно блекло, ведь сукно серое. Но если быть более конкретным, в треке "Пироман" рэпер пытается развинтить идею об "особенности" человека, называя всех в конечном счете удобреньем. Но здесь есть надежда на светлое будущее, ведь даже если – "Ты равнодушен к людям был – но поможешь растеньям". Дальше идет обращение к обществу, которое буквально тлеет у мониторов и не делает ничего, лишь "в хибарах арендованных делит коридоры". В свою очередь bollywood FM также отрицает обывательский образ жизни, и не столько высмеивает его, сколько показывает насколько он отвратительный. В песне "Энтузиаст" люди представлены настолько безликими, словно они сделаны из китайской подделки на конструктор LEGO. Но и существование самого себя он называет "случайным" в строчке "Меня мама из подручного сделала случайно".

Вопросы социума, его состояния и отношения к нему – это главные темы постпанка. В лучших традициях жанра, белорусская группа "Молчат Дома" в песне "Люди Надоели" поют о том, как "Люди надоели, надоел им я". Но отдельного внимания заслуживает припев: "Мне больше не за чем мечтать. Их лучше взять и потерять. Их больше незачем любить. Их надо взять и отпустить". Пользователи сайта Genius трактуют текст как обращение к тем же самым "людям", но возможно речь идет о мечтах, которые ты теряешь, перестаешь любить и в конце концов отпускаешь. Но до постпанка, тема отрицания часто использовалась и в панке. Неизбежность в первом куплете песни "После меня" налицо: "И кто бы мог подумать, что не нужно думать. Уже спущен курок, не убежать от пули" – ведь если условная пуля вылетела и теперь не убежать, можно уже и не думать. "Можешь попытаться показаться глупым, но на нашей улице Бог не судит" – очевидная тщетность любых оправданий, ведь Бог здесь уже ничего не решает.

Музыкальный дуэт Аигел в своем новом альбоме "Эдем" возвращаются к теме родного края. С ним невольно появляются и нигилистичные образы. Солистка группы Айгель Гайсина говорила, что трек "Оно выделяло тепло" для нее центральный: "Это автобиография, там даже адреса домов, где я родилась и жила настоящие. "Эдем" – бюро ритуальных услуг рядом с домом моего детства, дом принадлежал больнице скорой помощи и торцом упирался в морг". Собственно этот морг играет главную роль в первом куплете: "прессованный прах наших предков: бомжей городских, работяг деревенских, которых великая стройка скурила м выдула в небо задумчиво из крематорной трубы". Великая стройка – типичный образ для советской идеологии, когда строили во имя великой идеи. Но о людях никто не говорил, они оказывались расходным материалом, который в итоге скурила крематорная труба. Дальше говорится о прадеде, который строил и строил дом, сгоревший три раза подряд, а дед умер от разрыва сердца. В четвертом куплете речь идет о сыне, который 30 лет считался мертвым в лагерях и однажды встал в дверях родного дома, но мать его не узнала и не пошла обнимать.

Экзистенциальная тщетность все чаще встречается в текстах музыкантов: Ic3peak, ЛСП, масло черного тмина, Гречка, Опиа, даже у Fасе и Скриптонита встречаются похожие вопросы. Собственно, с чем это связано? Возможно, артисты поднимают вопросы, беспокоящие большинство. Или может быть автор настолько "заразителен", что его мысли буквально перенимают остальные. Но поскольку дело касается нигилизма, то вполне вероятно, что все эти вопросы не имеют смысла. Чтобы разобраться в этом с академической точки зрения мы поговорили с философом Алексеем Зеленским:

"Если мы сместимся с вопроса о существовании нигилизма к вопросу о существовании нигилистов, то обнаружим любопытную особенность: до определённой поры никто себя сам нигилистом не называл - нигилистами за что-то называли других. Так было в средневековом христианстве, так было с Фридрихом Якоби, усмотревшим нигилизм в философии Фихте; с Огюстом Контом, назвавшим негативной всю метафизику; с Ницше, диагностировавшим нигилизм за всей европейской культурой. Таким образом, нигилист и, соответственно, нигилизм - это, прежде всего, фантазия или сновидение западной культуры, рисующее субъект, способный последовательно держаться предельной крайности и удерживаться в ней и разумом, и поведением. Разумеется, на поверку всегда оказывалось, что найти полноценного нигилиста не удаётся. Нигилизм невозможно практиковать, его можно лишь исповедовать как форму трансгрессии или немыслимого радикализма. Существует он только в глазах наблюдателя.

Сразу же обратим внимание на то, что потенциал этого слова как ярлыка просто неисчерпаем: оно легко клеится к чему угодно. Пример Ницше, который безнадёжно "вляпался" в нигилизм, весьма показателен: чтоб прослыть нигилистом, было достаточно о нём заговорить. Современные справочники, чуть ли не через один, характеризуют Ницше как нигилиста и теоретика нигилизма, в то время как Ницше свои воззрения нигилизму однозначно противопоставлял и обвинял в нигилизме христианство и философию. И это выворачивание наизнанку слов Ницше не так удивляло бы, если бы его можно было списать на совесть поверхностных читателей. Однако вышло оно из-под пера мощнейшего философа, Мартина Хайдеггера. И Ницше, и Хайдеггер прекрасно понимали, что введение в дискурс слова "нигилизм" отрезает все пути назад и оставляет единственную возможность далее говорить и мыслить только под его знаком. Крайне упрощая суть, можно сказать, что нигилизмом можно объяснить всё, включая сам нигилизм, и ни к чему иному его свести невозможно.

Из сказанного мы можем вывести два следствия. Во-первых, причинно-следственные отношения понять нигилизм не помогут. Что толку от того, что в качестве причин мы упомянем развал Союза, дискредитацию идеологии, разъедающее влияние капитализма, падающие стандарты уровня жизни, удушающее общественно-политическое устройство, глобальные кризисы и угрозы, если всё это в наших глазах уже лишено позитивного смысла? Как найти объяснение для нигилизма, не ища ему оправдание? И как найти ему оправдание, не начав смотреть на мир глазами нигилиста?

Во-вторых, из сказанного мы можем понять причины, по которым мы используем слово "нигилизм". Конечно, для словарей философии, литературы и искусства "нигилизм" представляет собой сегодня скорее музейную ценность, вышедшую из интеллектуальной и эстетической моды чуть ли не век назад. Зато этот термин теперь осел в гуманитарной публицистике, стал доступен широкой общественности, обрёл меновую стоимость.

С 1990х годов нигилизм ассоциируют с девизом "No future!" Установка, озвученная в этом девизе, на самом деле характеризует не только определённые молодёжные субкультуры, но и достаточно широко признаётся в квир-, транс- и гей- субкультурах. Идеологический посыл: "Требование думать о будущем и жить ради будущего не даёт нам быть такими, какими мы хотим быть здесь и сейчас. Поэтому - к чёрту будущее!" Таким образом, мишенью "No future!" становятся такие конвенциональные ценности позднекапиталистического общества: здоровье, жизнь, карьера, репутация, продолжение рода. Реалистические представления о собственном будущем, как полагают, мало совместимы с желанием покрыть своё тело татуировками, шрамами и пирсингом, равно как и с наркоманией, незащищённым сексом, операциями по смене пола, попаданием в базу исполнительных органов за проституцию или распространение наркотиков. В этом можно было бы усмотреть отказ платить символический взнос за право войти в "нормальное общество", который традиционная психология приписывает маргиналам. Однако, можно повернуть ситуацию иначе: а что, если в содержании этого "взноса" подразумевается тот или иной жест символического отказа от будущего? Что, как не отказ от "будущего", по факту совершает три четверти населения, неспособного позволить себе заботу о здоровье, долголетии и благоденствии? Скандальность "No future!" в том, что этот девиз делает латентный неприглядный консенсус капитализма явным.

Мы в последнюю очередь думаем о том, что контент, характеризуемый как "нигилистический" может представлять собой всего лишь утрированную норму, стоит лишь сбросить градус ажитации. Ницше разоблачил в нигилизме интеллектуализацию и морализацию слабости воли, то есть такую смысловую переработку, в результате которой уныние, озлобленность, зависть подаются в форме чего-то возвышенного, как явный или подразумеваемый упрёк кому-то. К примеру, в текстах некоторых рэп-исполнителей из СНГ в качестве контекста выступает "депрессивная провинция" (как у рэпера "Хаски", в треке "Поэма о Родине"). Всё, что озвучивается в таких текстах, является статистически заурядным, то есть типичным для жизни большинства. Заурядность и является главным объектом символической обработки: например, бараки, по определению лишённые индивидуальности, становятся топорщащимися недоростками, сравниваются с пропойцами и каретами ППС. Заурядность, типичность поглощает без остатка пустоту, ничтожность, которую на этом месте тщится видеть автор текста. Провинциальность - это такое "ничтожащее ничто", в мельницу которого должен попасть камень метафоры, которая позволит зафиксировать ничтожество в форме, неудобной для перемалывания. Понятно, что буквально это описание понимать нельзя, потому что, стоит только отключить образный регистр, на нас обрушивается бредовая речь сумасшедшего: "Человечья требуха в фоторамках окон", "Помнишь, ты умерла, и мы твоё мясо ели, что пахло как мумия, забытая в Мавзолее" - некрофилические и канибалистические фантазии на границе симптомов психотического распада и вымученной метафоры провинции в духе upside-down (из сериала Stranger Things). Таким образом, между прочим, провинция находит один из способов прописки в мейнстримовом медийном пространстве: если по гламурности ей с метрополией тягаться нелепо, то по криповатости она вне конкуренции.

Средства нигилизма служат не демонстрации "ничто на месте нечто" (смысла, истины, ценностей), а скорее не позволяют негативности стать обыденной.