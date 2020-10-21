Плейлисты разных декад к мероприятию SHU[LAMA]

Музыка – один из древнейших способов самовыражения. Каждый исторический период уникален, и это связано с развитием мастерства музыкантов и появлением новых способов извлечения звуков. Со временем доступ к искусству становится всё легче, а порог вхождения снижается. Творческие масштабы, напротив, расширились, возникла необходимость в категоризации – музыку начали классифицировать по стилям и жанрам. Её изучение требовало академического подхода, так появилось музыковедение. Уже к концу 20-го века прогресс способствовал тому, что новые жанры возникали буквально каждый месяц. Сегодня же цифры вовсе кажутся нереальными – на одну платформу Spotify ежедневно загружается более 20 000 треков в день (это 7 300 000 новых композиций в год).

Совсем скоро в Алматы состоится мероприятие SHU[LAMA], посвященное музыкальному разнообразию. В основе концепта – шесть десятилетий, каждое – со своей историей, эстетикой, культурой и звучанием. Мероприятие пройдет 24 октября в культурном пространстве "Дом на Барибаева 36". Стоимость билета до начала мероприятия – 2500 тенге, в день мероприятия – 3500 тенге. Дополнительную информацию можно найти на официальной странице в Instagram. Совместно с организаторами, мы подготовили плейлисты для каждой декады, их можно прослушать на Spotify и Apple Music.

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2020