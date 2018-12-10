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Плейлист читателей BURO: любимые треки в 2018 году

Культура | Музыка

Плейлист читателей BURO: любимые треки в 2018 году

Р – Разнообразие

Текст: Buro247.kz


Иллюстрация: Айгерим Туменбай

В декабре редакция BURO традиционно подводит итоги года. Начинаем с музыкальных, по принципу, по которому подводят итоги музыкальные приложения и порталы. Обычно пользователям выводится статистика: сколько часов в году вы потратили на прослушивание музыки, какого исполнителя вы слушали чаще всего, какой альбом и сколько раз прослушали и так далее.

Нам же стало интересно – что в 2018 году слушали наши читатели? После небольшого опроса мы собрали полноценный плейлист. Получился он, мягко говоря, разнообразным: от k-pop и попсы до русского рэпа и электроники. Попадались и совершенно неизвестные артисты, например, в лице "Циркониевого Браслета". 

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