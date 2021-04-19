Плейлист BURO.: современные песни на русском языке

Музыка напрямую связана с языковой средой человека. В этом смысле Казахстану повезло – мы мультиязычная страна – с наследием казахского и русского языков, а теперь – и влиянием английского. Мы уже делали плейлист на казахском языке, теперь решили собрать на русском. Русскоязычная музыка за последние пять лет испытала своего рода ренессанс. Появились новые звезды, необычные жанровые решения и свои культурные особенности. Выбрали самое любимое на apple music и spotify.