Плейлист BURO: постпанк, нью вейв и Joy Divison

Рок умер – это девиз музыкальной индустрии 21-го века. В самом деле, некогда главный жанр находится если не в деградации, то в полном запустении. Больше нет крупных звезд уровня Оззи Осборна, Джима Моррисона, Кита Ричардса или Мэрилина Мэнсона. Огромные стадионы, гонорары и роскошный образ безбашенной рок-звезды – все это позади. Жанр ушел в кустарный андерграунд и независимый инди. Это сыграло на руку таким авангардным (в 70-е и 80-е) направлениям, как постпанк и нью-вейв. Сейчас мы наблюдаем популяризацию этой музыки. И заметно это не только по количеству подростков в майках Joy Division, но и по успеху таких групп как “Молчат Дома”. Малоизвестная группа из Минска неожиданно становятся чуть ли не главными звездами пост-панка и отправляются в тур по Европе. Почти каждый новый концерт – полный зал. Нужно понимать, что группа поет на русском языке, а большая часть аудитории говорит на английском. Да, это не масштабы концертов Metallica в 90-е, но авангарду это и не нужно. А нужно ощущение DIY (do it yourself), а это шипящая запись, плохой мастеринг и душераздирающие тексты. Именно это ощущение мы постарались передать в нашем новом плейлисте.

