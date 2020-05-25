Плейлист BURO.: Популярная музыка в видеоиграх

Уникальность формата видеоигр – всеядность. Игры могут легко объединять в себе кино, литературу, изобразительное искусство и музыку. На музыке мы и хотим остановиться чуть подробнее. Если говорить об игровом саундтреке в его классическом понимании, то он всегда работает как музыка заднего плана. Она должна гармонично вписываться в игровой процесс и не отвлекать игрока от происходящего на экране. При этом музыка должна гармонировать с происходящим на экране, из-за чего в большинстве случаев она звучит нейтрально. Чаще всего в памяти отпечатываются кинематографичные моменты, в которых музыкальные произведения повышают градус драматизма или погружения. Мы решили собрать плейлист из популярной музыки, которая использовалась в видеоиграх именно с такой целью. Для понимания контекста также собрали плейлист на YouTube с отрывками, трейлерами и нарезками, в которых звучат эти произведения.

Плейлист на YouTube

Плейлист на Apple Music