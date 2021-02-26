Плейлист BURO.: песни, которые диджеи никогда не включат

Мы уже рассуждали на тему поп-музыки, её строения и о том, как сложно определить, что такое "поп". Некоторые треки массовая аудитория может считать андерграундом, но их популярность в узких кругах обеспечивает им ярлык "попса". Это становится похоже на загадку без правильного ответа, где каждый определяет для себя, что есть попса. Мы поговорили с местными диджеями – Bobikuz, Midclassgypsy и DJ Boeing – и попросили их выбрать несколько треков, которые они не играют на своих сэтах. Речь идёт не об Агутине или Киркорове, а о песнях "дурного тона". Слушаем плейлист!