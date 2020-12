Плейлист BURO.: обещания редакции на будущий год

Мы уже разобрали праздник вдоль и поперек. Теперь нужно расслабиться, подумать о себе и подвести итоги. Редакцией BURO. мы решили поддержать традицию новогодних обещаний и оформить их в виде плейлиста. Каждый поделился своими сокровенными мыслями и подобрал к ним подходящую песню. С наступающим праздником!

"Мне сложно давать себе обещания. Лучше сделаю несколько резолюций – почему-то со мной это работает лучше".

Mr. Big – To Be With You

"Обещаю себе и вам устроить анархию в интернетах".

Кино – "Мама-анархия"

"Обещаю не бояться новых возможностей, не стесняться своих идей и чаще доводить начатое до конца".

Andy Stott – Faith in Strangers

"Обещаю не отказывать себе в McDonald's".

Kiss – I Was Made for Lovin' you

"Обещаю меньше расстраиваться и больше читать".

Гречка, Цветочек – "Как спичка"

"Обещаю радоваться пребыванию вне зоны комфорта и наслаждаться неопределенностью".

Антоха МС – "Ритм сердца"

"В новом году обещаю себе пить меньше кофе".

Three Days Grace – I Hate Everything About You

"Обещаю себе высыпаться и быть лучше".

Fleetwood Mac – Dreams

"Я обещаю пересмотреть свои жизненные приоритеты, где всё упирается в деньги и работу. Обещаю уделять больше внимания близким людям и отдыху".

ROSALIA – Dio$ No$ Libre del Dinero

"Обещаю хорошо питаться, чтобы – без отравлений. Обещаю смотреть больше кино и чаще отправляться в поездки. В общем, только лучшего для себя".

Four Tet – Lush

"В новом году я обещаю чаще видеться с родными, научиться стойко переносить кризисы и записаться на спорт (надеюсь, поможет с координацией)".

Антоха МС – "В нашем доме"