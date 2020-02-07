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Плейлист BURO. для бьюти-ритуалов

Культура | Музыка

Плейлист BURO. для бьюти-ритуалов

Текст: Buro247.kz


Бывают ли у вас такие дни, когда хочется залезть в ароматную пузырящуюся ванну, отключиться от мира и просто побыть наедине с собой? Или же абстрагироваться от суеты и превратить ваш ежедневный уход в полноценный ритуал? А может быть, вы готовитесь к вечернему выходу, и вам необходимо особое настроение? Именно для таких особых случаев мы подготовили специальный плейлист, который поможет создать соответствующую атмосферу и настроит вас на нужный лад.

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