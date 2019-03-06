Плейлист BURO: настроение – весна!

Мы продолжаем нашу серию плейлистов BURO. На этот раз мы решили не привязываться какой-то конкретной истории и главной темой выбрали весну. В Алматы как раз спали морозы, из-под земли появляются первые ростки, а на деревьях начали распускаться почки. Осталось только себя настроить на весеннее настроение. Для вдохновения собрали для вас плейлист с доброй, вдохновляющей и мотивирующей музыкой. Немного ностальгии, танцев и юмора чтобы поднять вам настроение.