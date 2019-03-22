Плейлист BURO: музыка стран, отмечающих Наурыз

Наурыз один из древнейших праздников, который уходит корнями в зороастрийские традиции. Дословно с персидского языка Наурыз или Новруз переводится как "новый день". Соответственно, праздник - это ознаменование нового года и прихода весны по солнечному календарю. С древних времен его отмечают тюркские и иранские народы. Даже приход Арабского халифата в VII-IX веках и распространение ислама не смогло стереть праздник из памяти людей.

Подготовили для вас плейлист с музыкой самых разных народов, которые и сегодня отмечают Наурыз.