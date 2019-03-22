Поиск

Kazakhstan
Плейлист BURO: музыка стран, отмечающих Наурыз

Культура | Музыка

Плейлист BURO: музыка стран, отмечающих Наурыз

Текст: Buro247.kz


Наурыз один из древнейших праздников, который уходит корнями в зороастрийские традиции. Дословно с персидского языка Наурыз или Новруз переводится как "новый день". Соответственно, праздник - это ознаменование нового года и прихода весны по солнечному календарю. С древних времен его отмечают тюркские и иранские народы. Даже приход Арабского халифата в VII-IX веках и распространение ислама не смогло стереть праздник из памяти людей.

Подготовили для вас плейлист с музыкой самых разных народов, которые и сегодня отмечают Наурыз.

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Плейлист BURO: Рок-волна
Плейлист BURO: трибьют J Dilla
Плейлист BURO: настроение – весна!

Оставьте комментарий

Больше