Плейлист BURO.: музыка на казахском языке

Мы всегда стараемся поддерживать местную музыкальную индустрию: рассказываем о молодых музыкантах, открываем новые имена и просим друзей записывать миксы на Soundcloud. Несмотря на то, что сцена локальная, мир музыки – глобальный. А это значит, что народные корни прослеживаются опосредованно и могут затеряться. В погоне за "массовым слушателем" многие исполнители теряют один из главных элементов культуры – язык. Именно поэтому новый плейлист мы посвятили музыке на казахском языке, от бессменной классики до новых талантов. Ниже мы разместили ссылки на плейлисты в Apple Music и Spotify.