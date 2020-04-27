Родители – это святое. С этим никто не спорит, но всегда есть проблема – конфликт поколений. Мы фактическим говорим на разных языках. Родители росли в других условиях и стали представителями иного поколения. Потому наши вкусовые и культурные предпочтения так сильно разнятся. Благо сейчас эта грань стирается из-за глобализации и популяризации интернета даже у старших поколений. Мы хотим внести свою небольшую лепту в это дело. Редакция BURO. собрала свой плейлист-рекомендацию для родителей. Он получился разношерстным и непостоянным. Мы хотим, чтобы старшее поколение слушало именно такую музыку: