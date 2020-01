Плейлист BURO.: мемная музыка

В современном мире мемы - это обособленная интернет-культура. Найти их можно в каждом информационном медиуме и на любую тематику. Мем может быть шуткой, но в академической среде под мемом подразумевается некая единица информации, которая передается от человек к человеку. В обиход термин "мем" ввел биолог Ричард Докинс, его идея заключалась в том, что информацию можно разбить на базовые единицы, содержащую информацию по примеру генов. И современная интерпретация мемов особенно интересна, потому что само понимание мема стало мемом. При этом такие мемы функционируют как отдельные знаковые единицы, они могут развиваться, получать новые слои, уровни и выходить за рамки изначального медиума. Это часто происходит из-за повторного использования мема, его реитерации, пародии и отсылок. Неотъемлемой частью мема сегодня стала музыка, особенно с появлением и расцветом популярности видеосети Tik Tok - и сегодня мемную музыку можно выделить в отдельный поджанр.

Так, например песня All Star от группы Smash Mouth попала на четвертую строчку хит-парада США. Она стала мемом из-за своей популярности. Затем она была использована в фильме "Таинственные люди" (1999 год), в мультфильме "Шрек" (2001 год) и впоследствии в качестве пародий на YouTube. Это два дополнительных уровня смыслов для одного мема. В итоге, постепенно мем становится настолько популярным, что его можно назвать "виральным". И здесь происходит самое интересное - процесс рекурсии и самореференции. Как пишет в своем эссе "Музыка, мемы и значение: семиотический анализ", Пит Гофтон - "Мемы существуют в свободном, солипсическом, безконтекстном пространстве. Посмотрите на развитие музыкального мема в истории. Изначально он появляется как кавер-версия, пародия, затем как мэш-ап, когда его соединяют с другим произведением. Впоследствии, сама форма становится кавером. И насколько можно менять "текстуру" самой песни (аккорды, слова), также и музыкальный мем вышел на ступень, когда исполнение оригинального материала становится измененной вещью". Имеется в виду, что музыкальные мемы ссылаются сами на себя и впоследствии становятся шуткой в себе, часто теряя оригинальный контекст. Мы можем не знать группу Smash Mouth, не знать, как выглядят члены группы, даже не знать названия песни All Star. Но мы точно знаем мотив песни и идею шутки, ассоциированную с ней. Тоже самое касается "Рикроллинга" и Africa by Toto. Мемы не могут существовать без оригинала, но своим весом полностью лишают оригинал смысла.Чтобы доказать это, мы собрали мемный плейлист из песен, чьих названий вы можете не знать, но наверняка слышали их на просторах интернета.