Плейлист BURO: как звучит 2020 год

Чак Паланик в книге “Бойцовский клуб” писал: “Мы – пасынки истории. Ни цели, ни места. На нашу долю не выпало ни великой войны, ни великой депрессии”. Так мы и жили, думая, что существование – великая депрессия. После 2020 повторить это уже не удастся. На наше поколение выпало историческое событие – пандемия. Она определила год и, судя по всему, наше будущее – zoom, курьеры, еда на вынос, маски, антисептики и социальная дистанция. Мы решили, что 2020 году нужен собственный саундтрек. Выбрали песни из самых разных эпох, которые ассоциируются с этим неоднозначным временем и собрали плейлист на Spotify и Apple Music.