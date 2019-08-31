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Плейлист BURO. для учебы/отдыха/работы

Культура | Музыка

Плейлист BURO. для учебы/отдыха/работы

Текст: Buro247.kz


Мы продолжаем подборку наших любимых плейлистов по темам. Вместе с создателями знаменитого мема мы считаем, что премия "Грэмми" за последние несколько лет должна уйти бесплатной радиостанции на YouTube - Lo-Fi Chill Beats Study Mix. За последний год канал с простой инструментальной электронной музыкой набрал бешеную популярность среди пользователей сервиса. Под такую музыку приятно заниматься учебой, читать, работать и просто отдыхать. В качестве альтернативы мы собрали свой chill/study плейлист, который будет приятно включить первым осенним днем.

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