Плейлист BURO.: для создания новогоднего настроения

Мы уже подвели свои итоги декады и придумали, что подарить всем-всем. Рассказали про новогодние рецепты. Подумали, как можно необычно украсить дом к новогодней ночи и даже выбрали "уродливые" свитеры, в которых стоит провести праздник. Но того самого неуловимого праздничного настроения всё ещё нет. Мы долго думали и решили, что настроение создает в первую очередь музыка. Поэтому мы собрали плейлист, мелодии которого должны заставить вас снова поверить в Деда Мороза, ждать подарков под ёлкой и резать оливье.