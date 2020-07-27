Все немного устали от знойной летней жары. Благо на этой неделе прогнозируют дожди. Поэтому мы решили собрать небольшой плейлист с музыкой, которая ассоциируется у нас с дождливым днем. Это особая атмосфера меланхолии, хандры и кинематографичности. Не зря дождь является стереотипным приемом для создания “драмы” в кадре. С другой стороны, киноассоциации не всегда формируют наше восприятие, почему некоторые песни в плейлисте не подходят стереотипам о “дожде”. Также редакция BURO. впервые пробует Spotify на территории Казахстана, где в дальнейшем будут публиковаться наши новые плейлисты. Но для любителей Apple Music они будут дублированы и туда.