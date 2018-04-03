Плейлист Buro 24/7: в апреле только джаз

В апреле мы слушаем джаз. Для этого нет особой причины, кроме одной – это просто красиво и душевно. Луи Армстронг говорил: "То, что мы играем, и есть сама жизнь". Не согласиться с великим невозможно, джаз – это очень про жизнь. Слушая джаз, вы никогда не знаете, что произойдет дальше, какой будет музыка через полторы минуты. Джаз силен настоящим моментом, как жизнь. Суть джаза в импровизации, именно она "цепляет" слушателя, дарит эмоции, самые разные – от радости до невыносимой боли. Джаз – это эклектика и вопиющее смешение стилей, в нем нет ничего "чистого". И это тоже пленяет.

Из-за этого смешения трудно подсчитать его жанровые подвиды. Би-поп, кул-джаз, эйсид-джаз, смут-джаз, босанова, фри-джаз, ню-джаз – что бы ни звучало из колонок, это история, которую невозможно забыть.