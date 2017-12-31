Новогодний плейлист Buro 24/7: Музыка, под которую не скучно резать салаты

Мы сами не понимаем, как так вышло, но уже завтра мы проснемся в новом, 2018 году. Зато приблизительно представляем, как вы проведёте последний день 2017 года. Начнете ли вы этот день расслабленно с бокала шампанского или сломя голову понесетесь заканчивать дела, так или иначе, нас всех в этот день можно будет застать на кухне за подготовкой праздничного стола. Чтобы крошить оливье вам не было скучно, редакция Buro24/7 собрала праздничный плейлист с песнями, которым хочется подпевать и под которые невозможно не пуститься в пляс в фартуке на кухне.

В нашей бережно составленной подборке - песни старые и новые, всеми любимые и надоевшие, известные и не очень, волшебные и волнующие, есть даже совсем примитивные, под которые просто хочется безудержно танцевать. Разные. На выбор - Ленинград, Марк Ронсон, Наталья Ветлицкая, Мэрайя Кэри, Рита Ора, Принс, Beastie Boys, ABBA, Лада Дэнс и многие другие. Скорее включайте и танцуйте. Всем предновогоднего настроения, друзья! И состояния. Счастливого праздника!