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Культура / Музыка

Плейлист Buro 24/7: настроение – сентябрь

Плейлист Buro 24/7: настроение – сентябрь

Текст: Buro247.kz

Каждый новый месяц мы готовим для вас новый плейлист. В прошлом месяце он был посвящен хип-хопу, в другие – душевной музыке и хандре. Сентябрь – начало нового времени, смена сезона. Школьники и студенты начинают обучение и готовятся к получению новых знаний. А взрослые строят планы, большие и маленькие. Поэтому в этот раз редакция Buro 24/7 собрала плейлист из новой для себя музыки, которую мы слушали на протяжении всего лета.

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