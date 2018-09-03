Плейлист Buro 24/7: настроение – сентябрь

Каждый новый месяц мы готовим для вас новый плейлист. В прошлом месяце он был посвящен хип-хопу, в другие – душевной музыке и хандре. Сентябрь – начало нового времени, смена сезона. Школьники и студенты начинают обучение и готовятся к получению новых знаний. А взрослые строят планы, большие и маленькие. Поэтому в этот раз редакция Buro 24/7 собрала плейлист из новой для себя музыки, которую мы слушали на протяжении всего лета.