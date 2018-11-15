Плейлист Buro 24/7 для знакомства с инопланетным разумом

Гарвардский университет недавно наделал много шума. В новом исследовании ученые пытаются доказать, что первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему, может оказаться функциональным зондом инопланетян. Звучит как фантастика, и многие исследователи до сих пор настроены скептически. Но нам эта новость напомнила о путешествии "Вояджера" и его золотой пластинки. "Вояджер"– это два космических аппарата, один из которых покинул Солнечную систему в 2013 году. На его борту находится пластинка с записью самых разных аудио- и видеоматериалов, также он несет карту, которая указывает путь к нашей планете. Всё это сделано на случай, если "Вояджер" обнаружит внеземная цивилизация. 78% записей диска – это музыкальное творчество представителей разных культур. Мы решили собрать собственную золотую пластинку из 23-х песен, которые охватывают разные жанры, эпохи и культуры.