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Плейлист Buro 24/7 для знакомства с инопланетным разумом

Культура | Музыка

Плейлист Buro 24/7 для знакомства с инопланетным разумом

Вот такой плейлист мы бы отправили инопланетянам

Текст: Buro247.kz


Гарвардский университет недавно наделал много шума. В новом исследовании ученые пытаются доказать, что первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему, может оказаться функциональным зондом инопланетян. Звучит как фантастика, и многие исследователи до сих пор настроены скептически. Но нам эта новость напомнила о путешествии "Вояджера" и его золотой пластинки. "Вояджер"– это два космических аппарата, один из которых покинул Солнечную систему в 2013 году. На его борту находится пластинка с записью самых разных аудио- и видеоматериалов, также он несет карту, которая указывает путь к нашей планете. Всё это сделано на случай, если "Вояджер" обнаружит внеземная цивилизация. 78% записей диска – это музыкальное творчество представителей разных культур. Мы решили собрать собственную золотую пластинку из 23-х песен, которые охватывают разные жанры, эпохи и культуры.

 

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