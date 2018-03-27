Мы будем танцевать: плейлист Марка Щедрина для Buro 24/7

31 марта 2013 года в Алматы открылся бар "Ракета". Бар, не нуждающийся в представлении, место музыкальной силы и культуры. В будни алматинцы проводили здесь время за киновикторинами, а в выходные дни – танцевали и веселились каждый раз, как в последний. Летом 2016 года "Ракета" закрылась, а на ее месте появился совершенно новый бар – "Публика". Но сколько бы не прошло времени с момента закрытия "Ракеты", она осталась любимой. И веселиться алматинцы хотят, как и прежде.

По это причине компания abr в партнерстве с Jameson запускают серию ностальгических "Ракетных вечеринок". Первая состоится уже в эту субботу в "Публике", а после полуночи продолжится на "Даче". За пультом – знакомый всем московский диджей Марк Щедрин. "Недавно мы встали за пульт в "Публике", как раньше делали это в "Ракете" на Total Recall, и у всех случилась дикая ностальгия по тем вечеринкам: по музыке, людям, эмоциям и неповторимому вайбу. И решили запустить серию "Ракетных вечеринок". Хотим танцевать, встречаться со всеми, кого давно не видели, и отчаянно веселиться", – говорит Диана Бимахимова, бывший арт-директор "Ракеты" и директор по маркетингу abr.

Специально для читателей Buro 24/7 Марк собрал плейлист из своих любимых треков. Слушаем и готовимся к веселью и танцам!