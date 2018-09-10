Плейлист Buro 24/7: олдскульный k-pop

Одержимость k-pop сильнее, чем мы можем себе представить. Имена новых бойз-бэндов мелькают в чартах, а их клипы набирают рекордное количество просмотров. Вспомним хотя бы BTS – одну из ярчайших k-pop групп с коллаборациями с Ники Минаж, Ty Dolla Sign и Desiigner.

Но кто стоял у истоков жанра? Этим плейлистом возвращаемся во времена, когда появились такие титаны жанра, как Big Bang, Girls Generation, SHINee, DBSK, 2NE1 и другие. Они – представители так называемого "Золотого k-pop", песни которых знают наизусть не только фанаты жанра. Сколько слез было пролито под Haru Haru и Lonely, сколько влюбленностей сопровождалось треками Be my baby и Lovesong. Слушаем, что было до BTS и BlackPink, и вспоминаем самое лучшее.