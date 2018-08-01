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Hip-Hop Hooray: августовский плейлист Buro 24/7
Золотая эпоха хип-хопа
В августе жанру "хип-хоп" исполняется 45 лет. Летом 1973-го диджей Клайв Кэмпбелл, известный под псевдонимом Kool Herc, создал первый в истории брейкбит. Он ставил две одинаковые пластинки и прокручивал один и тот же проигрыш по несколько раз. Он же выкрикивал разные ритмичные речевки в микрофон, тем самым смешав уличный рэп и брейкбит. С тех пор 11 августа считается неофициальным днем рождения музыкального жанра.
Редакция Buro 24/7 собрала свои любимые треки "золотого" века хип-хопа – эры сэмплирования, политической активности и войны побережий.
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