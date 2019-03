Песни о любви, вдохновленные реальными love story

О любви пишут всегда и пишут очень много. Но только настоящие чувства могут вдохновить на действительно трогательную песню о любви. Собрали для вас десять песен, которые были вдохновлены настоящими историями любви, со своей историей, трагедией и хэппи-эндом.

Derek and the Dominos – Layla

1970 год

Layla стала главным синглом из альбома Эрика Клэптона Layla and Other Assorted Love Songs и признана одной из самых важных рок-баллад в истории. В её основу лёгли события любовного треугольника Эрика Клэптона (фронтмен Derek and the Dominos), Джорджа Харрисона (гитарист The Beatles) и Патти Бойд. Клэптон и Харрисон были близкими друзьями. В конце шестидесятых Патти встречалась с Харрисоном, в 1966 году они поженились. После их женитьбы, неожиданно для всех и для себя самого, Клэптон влюбляется в Патти. На написание песни Layla Клэптона вдохновила старая восточная легенда "Лейла и Меджнун". Девушку Лейлу насильно выдали замуж за человека, к которому она была безразлична. Её возлюбленный не справился со своим горем и ушел в пустыню, где слагал песни о Лейле. Вскоре она заболела и умерла, затем и Каиса (Меджнуна) нашли мертвым. Спустя 6 лет после выхода песни Харрисон и Бойд развелись, а в 1979 году Патти и Эрик поженились.

The Beatles – Something

1969 год

Многие музыкальные журналисты и критики называли и называют Something главной песней о любви. Песню написал Джордж Харрисон, поэтому все думали, что он посвятил её своей жене Патти Бойд. Даже сама Бойд так считала, о чём писала в своей автобиографии Wonderful Today: "Он мне сказал, что написал песню для меня. И это так красиво. Больше всего я люблю версию, которую мне Джордж сыграл на кухне Кинфауса". Однако, как стало известно позже, любовь, вложенную в строки, он посвятил более абстрактной идее любви. "Всякая любовь является частью общей вселенской любви. Когда ты любишь женщину, ты прежде всего в ней видишь Бога". А спустя многие годы, уже в 90-х, Харрисон вообще стал отрицать, что песня посвящена Патти.

Smokey Robinson & The Miracles – "More Love"

1967 год

Лидер группы Smokey Robinson & The Miracles Смоки Робинсон назвал текст песни More Love самым личным за всю карьеру. Он посвятил её своей жене Клодетт, которая присоединилась к группе в 1957 году, но ушла через 7 лет по состоянию здоровья (у Клодетт за это время было восемь выкидышей). После этого Клодетт ни разу не выступала на концертах, но продолжала записываться с группой. "Она переживала и говорила мне, что ей очень жаль. Думала, что подвела меня. А я пытался ей объяснить, что никого она не подвела, она была со мной, была реальной. More Love – это был способ выразить свои чувства".

Fleetwood Mac – You Make Loving Fun

1977 год

Весь альбом Rumours родился из слухов, которые окружали Fleetwood Mac. Случайные половые связи, внебрачные дети, наркотики. Мало что из этого было правдой, но вот песня You Make Loving Fun действительно появилась благодаря запретной любви. Кристин Макви посвятила её своему любовнику, директору по свету Карри Гранту. Но чтобы избежать лишних скандалов, своему мужу Джону Макви (басист группы) она сказала, что песня написана для собаки. На удивление, ей поверили, но со временем правда всплыла на поверхность.

Leonard Cohen – So Long Marianne

1967 год

Леонард Коэн встретил Марьян Дженсен в 1960 году на острове Идра. Марьян бросил муж, он оставил её на острове одну с 6-месячным ребенком. Коэн, влюбившись с первого взгляда, забрал девушку с острова домой в Осло. А затем пригласил её вместе с сыном жить в Монреаль.

Nick Cave – Black Hair

1997 год

Ник Кейв не из тех, кто охотно делится подробностями своей личной жизни. Однако те, кто хорошо знаком с творчеством музыканта, знают о его глубоких чувствах к Пи Джей Харви. Их роман был совсем недолгим, но оставил ощутимый след на творчестве Ника. Он никогда не говорил об этом публично, но все его друзья и близкие подтвердили, что Black Hair он посвятил Пи Джей и её темным волосам.

Bob Dylan – Sara

1976 год

Sara – песня про отношения Боба Дилана со своей супругой. О том, как эти отношения начинались, о том, как супруги вместе с детьми проводили время в Португалии, о длительной разлуке и сложностях. В 1976 году Дилан и Сара не видели друг друга несколько месяцев. Тогда Дилан записывал альбом Desire. Сара приехала во второй день записи. Так во время её присутствия появилась композиция Sara, в которой Боб просит прощения у супруги за свои ошибки, завершая словами: "Никогда не оставляй меня, никогда не уходи".

Outkast – Ms. Jackson

2000 год

На заре девяностых Andre 3000 встречался с Эрикой Баду. Расставание было долгим и болезненным. В 2000 году вышел самый знаменитый трек группы – Ms. Jackson. В нём музыкант обращается к матери Эрики и просит прощения: "У меня с вашей дочерью нечто особенное. Вы говорите, что это детская любовь, а мы уверены, что у нас всё серьезно". Самое интересное, что сама мисс Джексон была безумно рада появлению своего имени в треке Outkast. В одном из интервью Эрика рассказывала, что после выхода композиции она купила себе номер на машину 'Ms. Jackson', купила кружку, ручку и повязку на голову с такой же надписью.

Группа Кино – "Когда твоя девушка больна"

1990 год

Фанаты группы успели насочинять кучу историй, связанных с этой песней. Кто-то называл это шуткой, кто-то – намёком на тайный роман. На самом деле песня посвящена близкой подруге Виктора – Марине Смирновой. Она играла роль Дины в кинофильме "Игла". Марина тогда встречалась с Юрием Каспаряном (гитаристом Кино). У неё были проблемы со здоровьем, из-за чего она часто пропускала съемочные дни, а Каспарян оставался с ней и заботился о больной девушке.

Владимир Высоцкий – "Скалолазка"

1978 год

Во время съемок фильма про скалолазов "Вертикаль" Владимир Высоцкий работал с актрисой Ларисой Лужиной. Он продолжительное время за ней ухаживал, и долгое время считалось, что композиция "Скалолазка" посвящена именно Лужиной. Но консультант фильма Михаил Ануфриков опроверг эту теорию, рассказав, что песня посвящена Марии Готовцевой, инструктору по скалолазанию. Именно она тренировала Высоцкого и готовила его к съемкам.

