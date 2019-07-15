Осторожно, техно-кобры: 7 влиятельных девушек-диджеев

В этом году 44% лайнапа на музыкальном фестивале Lollapalooza составили девушки. Почти та же ситуация на Primavera Sound – впервые в истории на сцене между мужчинами и женщинами паритет. Девушки-диджеи – это не новость, они давно ворвались в музыкальную сферу. Но героини нашей подборки – это не только влиятельные диджеи, но и дизайнеры, экологи, художницы и модели.

Хелена Гауф

Немецкий диджей и продюсер Хелена Гауф, пожалуй, самая влиятельная женщина в индустрии электронной музыки. Она знает обо всём, что тревожит клубную культуру, и ловко управляет не только "дисками", но и толпой. Если вы не видели, как "разрывается" танцпол под её треки, то посмотрите видео с её выступлениями на Mixmag live. Хелена – звезда андерграунда изначально, но сейчас она регулярно выступает на более популярных фестивалях вроде испанского Sonar. Несмотря на все возможности современных саундсистем, Хелена остается верной романтике винила и часто выбирает аналоговое оборудование. Интересный факт: Хелены нет в соцсетях и она использует обычный телефон. А жаль – о жизни артистки хотелось бы знать больше.

Пегги Гу

Наверное, не осталось людей, которые не слышали про Пегги Гу. 28-летняя артистка выпустила синглы Starry Night и Han Pan только в этом году, но их уже можно услышать даже в торговых центрах. Пегги – кореянка, но живёт в Берлине, она стала первым в истории диджеем из Кореи, который выступил в клубе Berghain. Этим летом артистка не сходила со сцен самых шумных фестивалей, в их числе We Love Green во Франции, Primavera Sound в Испании и на Ибице, Glastonbury в Амстердаме и Exit в Сербии. На клубных и фестивальных площадках Пегги сводит хаус и техно, но её студийные записи выполнены в альтернативно-танцевальном и ню-диско жанрах. В какой-то момент Пегги осознала, что не хочет останавливаться на достигнутом. В апреле Гу основала музыкальный лейбл Gudu Records, а на прошлой неделе сообщила о запуске своей линейки одежды. Оказывается, между многочисленными выступлениями Пэгги успела посетить показ Вирджила Абло, своего старого друга и нового креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Гу заняла место в первом ряду, между фотографом Джонасом Линдстроем и стилисткой-инфлюенсером Йойо Као, на женском шоу LV Николя Жескьера. Пегги дружит с брендами, её образы можно увидеть на разворотах журналов Vogue, Dazed и Zeit, а рубашки с цветочными принтами и очки тишейды уже стали отличными элементами её аутфита.

Джейда Джи

Канада дала миру много хороших музыкантов – The Weekend, Граймс, Пол Анка, Селин Дион. В их числе находится и Джейда Джи. Правда, сейчас она живет в столице тусовок – Берлине. Там она не только работает над собственным лейблом, но и получает степень магистра в сфере экологической токсикологии. Как по-вашему: сколько времени в сутках должно быть у 39 летней женщины, чтобы быть продюсером, основателем музыкального лейбла, создавать собственную музыку и получать степень магистра в сфере экологической токсикологии? Для создания своей музыки артистка использует самые разные источники звука: цифровые, аналоговые и даже "живые" – такие как, например, пение китов. Необычное решение для аранжировки у Джэйды возникло в результате параллельного обучения по специальности "Управление ресурсами и окружающей средой". Если вы хотите познакомиться с творчеством артистки лично, то посмотрите её выступление в Бойлер руме.

Yaeji

Художнице, диджею и рэперу Кэти Яечжи Ли всего 24 года. Она родилась в Нью-Йорке, затем перебралась в Атланту и после остановилась в Сеуле. Время, проведённое в разных культурах, сказалось на творчестве девушки. Сейчас она не только мастерски составляет сложные аранжировки, но и читает рэп на двух языках – английском и корейском. Музыку, которую пишет Yaeji, сложно описать одним термином – одна одновременно танцевальная и очень чувственная. В начале июля исполнительница создала интерактивный сайт, на котором пользователи могут создавать свои пиксельные рисунки, купить футболку, пуловер или маску с авторским мерчем и наблюдать за музыкальным перформансом артистки.

Эмили Ленс

29-летняя Эмили Ленс стала популярным техно-диджеем совсем недавно, а три года назад её слушали только в родном Антверпене. Девушка поняла, что ей нравится атмосфера рейвов, тогда, когда случайно услышала техно на фестивале Dour в 2005 году. “Я была одна и нашла себя в толпе людей, тысяча человек танцевала в темноте. До сих пор не могу описать чувства, которые я испытала потом. В этот момент я поняла, что хочу стать частью этого”, – описывает Ленс свои впечатления в интервью для De Morgen. Эмили хороша не только в диджеинге, у неё за плечами десятилетняя модельная карьера. Она заключила контракт с бельгийским агентством Dominic Models, когда ей было 15. В своей карьерной истории Эмили довелось поработать с Жан Поль Готье, президентом модного дома и французским модельером. Но даже он не смог встать между Эмили и её любовью к музыке. В 25 лет она решила оставить модельный бизнес и стать профессиональным диджеем. И это не единственное её занятие – некоторое время девушка выпускала свои мюсли под названием Baerbar. Сейчас Эмили Ленс – самый популярный техно-диджей и основатель музыкального лейбла Lenske. Во время фестивального сезона Ленс находится в постоянных перелётах, однажды она совершила 27 поездок за один месяц. Артистка собирает по-настоящему огромные толпы фанатов. В начале июля она выступала на одной сцене с легендами жанра Solomun и Modeselektor на фестивале Futur в Турине.

Назира Касенова



С особым удовольствием напоминаем про нашу отечественную исполнительницу Назиру Касенову. Все началось в Шотландском студенческом городке Сэнт-Эндрюсе. Во время обучения в университете Назира увлеклась музыкой и стала постоянной гостьей на электронных вечеринках. В 2014 году, вернувшись в Казахстан, она обнаружила, что культура техно-рейвов здесь еще совсем не развита. Тогда она приняла решение сделать все возможное, чтобы электронная и урбан музыка в нашей стране вышла на новый уровень. Артистка собрала команду энтузиастов, и вместе они организовали андеграунд вечеринку под названием Zvuk. А недавно она стала первым диджеем из Казахстана, выступившим на сцене Berghain. Сейчас Назира - резидент берлинского коллектива Room 4 Resistance и регулярно выступает в Европе со своими сетами. Еще одно важное достижение для девушки - недавно ее микс появился на DJ Mag. В конце сентября исполнительница даст концерт в лондонском Hope Works Warehouse, а 6 октября выступит на фестивале Unsound, в Польше.

Нина Кравиц

Сегодня Нина Кравиц - самый известный диджей из постсоветского пространства. Девушка родилась в Иркутске, в её доме музыка всегда занимала важное место. Отец Нины мог похвастать смешанной коллекцией винила: диско, поп, рок и джаз. Именно он привил Нине симпатию к разным жанрам. Поэтому сегодня ее фирменный стиль можно охарактеризовать как сочетание полярных музыкальных направлений в одной композиции. Ажиотах вокруг Кравиц начался после выступления в Бойлер Руме, в котором она сводила транс девяностых с техно. Затем, в 2017 году, Нина забрала номинацию “Диджей № 1 в мире”, по версии журнала Mixmag, а в 2018 попала в сотню лучших диджеев планеты. В этом году Нина Кравиц не успевала сходить со сцен самых масштабных вечеринок мира. В их числе фестивали Sonar, Present Perfect, Primavera sound, Coachella, Exit, Mutek, Kappa Futur и многие другие. Весной этого года Нина Кравиц стала первым музыкальным исполнителем из России, который выступил в роли бренд-амбассадора бьюти-направления Saint Laurent.