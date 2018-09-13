Плейлист Рустама Оспанова к фестивалю Jazzystan

На днях в Алматы стартует джазовый фестиваль Jazzystan. На этот раз мероприятие пройдет в формате New York – Almaty (Apple to Apple). Организаторы хотят представить богатую музыкальную культуру "большого яблока" (Нью-Йорк) на родине яблок (Алматы). Мероприятие пройдет в два этапа. Первый состоится во время празднования Дня города. 14 и 15 сентября на улице Панфилова на специально оборудованной сцене с 18:00 до 23:00 будут играть приглашенные диджеи из Нью-Йорка (Casey Benjamin, Paul Raffaele и Barbie Bertish (Love Injection), Mickey Perez, Luka Tacon и Rustam Ospanoff). На следующий день, 16 сентября, на сцене будут выступать алматинские диджеи. А через неделю, 21 и 22 сентября, стартует второй этап. Это будет концерт живой музыки на площадке SmArt Point. За обновлениями можно следить на странице фестиваля в Instagram и Facebook. В честь фестиваля мы попросили его основателя Рустама Оспанова подготовить небольшой плейлист из 17 треков, которые передают атмосферу Jazzystan.