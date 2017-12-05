Музыка ночи: Новый альбом Мерген "Тун"

Буквально на днях мы рассказывали о новом клипе на песню Tolqyn ("толқын" с казахского переводится как "волна") казахстанской певицы и саунд-продюсера Акмарал Зыкаевой, более известной под псевдонимом Мерген. Сегодня состоялся официальный выход ее третьего студийного альбома – "Тун". Альбом сложно отнести к одному конкретному жанру. По словам исполнительницы, это электроника, созданная под влиянием этнической музыки и готики. Например, в мелодии "Қаңтар" прослушивается звучание оркестра, а два заключительных трека "Сағыныш" и "Бесік жыры" – это полноценная драматическая история со своей развязкой. Всего в релизе десять уникальных композиций.

В сравнении со своей прошлой работой "Аян", которая вышла шесть лет назад, альбом "Тун" стал гораздо мелодичнее и мягче. В нем больше лиричных композиций. Акмарал посвятила новый проект своему дедушке, многие песни были написаны на его стихотворения.

Альбом был частично презентован в августе на ЭКСПО-2017, сейчас он доступен для скачивания бесплатно на официальном сайте. Обложка была создана в коллаборации с казахским брендом AIKEN.