Карантин продолжается, а значит нужно продолжать разбавлять наш затворнический образ жизни. Мы уже рассказали, как в этих условиях сохранить эмоциональный баланс, какие коктейли можно приготовить, что посмотреть дома и чем заняться с детьми. Теперь настал черед музыки. Мы следим за развитием этого чудного нового мира, и он вдохновляет расширять горизонты. Это повод попробовать открыть для себя андерграунд и новые музыкальные жанры. Выбрали несколько интересных проектов за 2020 год:

Mall Grab – Worship Friendship

Жанр: техно

Mall Grab – быстро стал одним из самых перспективных электронных музыкантов. Он успел выступить на Boiler Room, на Dekmantel и сыграть бесчисленное множество диджей-сетов. Worship Friendship – его новый проект, который нельзя в полном смысле назвать альбомом. Это сборник различных демоверсий, незаконченного материала и прочих перезаписей.

Yaeji – What We Drew

Жанр: электроника

What We Drew – это микстейп в котором Yaeji демонстрирует свои интерконтинентальные корни. Родом она из Южной Кореи, а живет и работает сейчас в Нью-Йорке. What We Drew записан на двух языках. Несмотря на то, что жанр указан как “электроника”, здесь слышны элементы хип-хопа и R&B, возможно это влияние лейбла XL Recordings, на который недавно подписали Yaeji.

Archanga – целебные свойства

Жанр: хип-хоп

Archanga – довольно необычный персонаж в мрачном русском рэпе. Многие называют его музыку “добрым рэпом”. В самом деле, вместо вечных политических и социальных проблем, Archanga читает про можжевельник и зверобой.

116 rus cassete – 2K: 1

Жанр: хип-хоп

Rus cassete нельзя назвать исполнителем в привычном смысле. Это скорее проект для продажи битов, но опять же в нестандартном формате. Выпущенные биты они дают только в аренды, при этом раздают некоторые и бесплатно. Для желающих они пишут абсолютно новые инструменталы, в указанном жанре. А в официальной группе ВК и на Bandcamp они выкладывают свои новые работы.

AFAmoo – Let Me Stay

Жанр: хаус

AFAmoo – японец, который запомнился по своим работам с Park Hye Jin. Сейчас он выпускается на российском лейбле Lisztomania Records. Let Me Stay – это короткий EP (Extended play) всего на четыре трека, но зато каждый задает хорошее настроение.

Nicola Cruz – Fuego Nuevo

Жанр: электроника

Никола Круз родился в Эквадоре. Его музыка – своеобразный поиск своих духовных корней. И здесь это переходит в поиск своей южноамериканской идентичности. Fuego Nuevo вдохновлен афро-кубинской музыкальной традицией, которую Никола вплетает в современную электронику.

Лейбл Get Busy! – Synthetic

Жанр: электроника, техно

Get Busy! – это андерграунд в чистом виде. Ребята ищут неизвестных музыкантов и дают им возможность быть услышанными. Пусть это небольшая группа ценителей, но для начинающих талантов – это отличный инструмент. Synthetic – это компиляция от самых разных артистов. Все они написали “кибернетическую” музыку, вероятно вдохновленную киберпанком, трансгуманизмом и будущим.

Ploho – Куда птицы улетают умирать

Жанр: пост-панк

Альбом “Куда птицы улетают умирать” вышел два года назад. Это его ререлиз на Bandcamp на лейбле Sierpien Records. Особенность этой версии заключается в двух бонусных треках – “Вечер Грустных Пар” и ремикс на “Молодость”.