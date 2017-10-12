Новое от Эминема: Фристайл против Дональда Трампа

В рамках ежегодной награды BET Hip Hop Awards Эминем записал четырехминутный фристайл а капелла, где он разбирает, высмеивает и критикует политику Дональда Трампа. Музыкант пытается задеть президента за живое: вопрос иммигрантов, оружие, окружающая среда, NFL, коррупция, расизм – самые спорные пункты публичных выступлений Трампа стали темой для фристайла.

Не так давно стало известно о завершении работы над новым альбомом Маршалла Мэтерса. "Не беспокойтесь, я работаю! Скоро что-то будет", – писал музыкант год назад. А неделю назад его продюсер Денон Портер вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал: "Нет, мы над ним не работаем, мы его уже закончили. Как вам это? Он будет просто нереальным". С выхода последнего альбома Shady XV прошло три года.