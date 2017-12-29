Новое имя в казахстанской музыке: Qonyratbay Fam

Farleon, Райхана Мухлис, Marty Crown, Algonquin Ford, city&shivers, Quman, Electric Child, ABERDEEN – в этом году наши плейлисты пополнились внушительным количеством качественной музыки от молодых казахстанских музыкантов. Плодотворный на музыку год заканчиваем на красивой ноте. Наша последняя находка – прекрасный инди-дуэт Qonyratbay Fam. Коллектив состоит из двух человек – брата и сестры Султанали и Биби-Хадиша Қоңыратбай. Отсюда и название дуэта.

Брат и сестра начали записывать треки в 2013 году в домашних условиях, без какой-либо конкретной цели, просто для себя и своего удовольствия. Сначала это были кавер-версии композиций Coldplay и Radiohead. Но услышали и заметили их после кавера песни Галымжана Молданазара "Мейрiмдi бол". Галымжан связался с музыкантами лично и порекомендовал записать несколько оригинальных песен. Так появились Kim Sen и Baribir.

"Мы поем о сильных чувствах, о том, что переживает практически каждый человек. О тех вещах, с которыми мы взрослеем, которые заставляют много думать, переживать, меняться. О любви. Которая не всегда бывает радостной, взаимной, яркой и громкой. Но она всегда делает человека лучше. Мы вдохновляемся британской группой Coldplay, а также творчеством Галымжана Молданазара, который показал, как гармонично может звучать казахский язык с инди-музыкой", – рассказывают ребята.

В планах Qonyratbay Fam – выпустить дебютный EP-альбом, но о конкретных датах говорить еще рано. Также запланировано несколько коллаборационных проектов с казахстанскими музыкантами.

Послушать песни Qonyratbay Fam можно в Apple Music и VK. Также скоро будут релизы на других платформах.