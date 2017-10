В прошедшие выходные британский певец Сэм Смит стал главным музыкальным гостем на шоу SNL. Музыкант исполнил две композиции из нового альбома: Too Good At Goodbyes и Pray, которую ранее еще никто не слышал. Новая песня Сэма Смита Pray, спродюсированная Timbaland, посвящена пребыванию певца в Ираке. "Я был в Мосуле пять дней и вернулся смущенный тем, что так мало знал о жизни других людей. Я понял, как важно говорить о времени, в котором живу. Раньше я занимался только тем, что писал кучу песен о любви. Сейчас – о том, что происходит в остальном мире и что это не всегда красиво", – сказал Смит в интервью Billboard.

Ранее Сэм Смит уже заявлял, что его новый альбом The Thrill Of At All не самый личный. Любовных баллад на нем будет мало, больше – композиций об окружающих певца людях, их историях и событиях, которые произошли с музыкантом с момента выхода его последнего альбома и "оскароносного" сингла Writing's On the Wall.

Релиз долгожданной пластинки The Thrill Of At All состоится 3 ноября.